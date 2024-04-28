Budapeşte’den Brahms notaları

Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:09

Güncelleme: 28.04.2024 - 12:09

19. yüzyılın en önemli müzik insanlarından olan Alman piyanist Johannes Brahms’ın yapıtlarının dinleyicilerle buluşacağı konser günümüzün en yenilikçi şeflerinden olarak gösterilen Iván Fischer yönetiminde yapılacak. Ayrıca İsviçreli piyanist Francesco Piemontesi de orkestraya özgün yorumuyla eşlik edecek.

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nde ayrıca İstanbul’un parkları da müzikle buluşacak. Festivalin “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” Mercedes-Benz’in desteğiyle düzenlenen “Hafta Sonu Klasikleri” 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı’nda ve 2 Haziran’da Yıldız Parkı'nda yapılacak.