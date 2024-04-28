Budapeşte’den Brahms notaları

Klasik müzik dünyasında hatırı sayılır bir bilinirliği olan Budapeşte Festival Orkestrası, İstanbul Müzik Festivali kapsamında 3 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:09
Budapeşte’den Brahms notaları
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19. yüzyılın en önemli müzik insanlarından olan Alman piyanist Johannes Brahms’ın yapıtlarının dinleyicilerle buluşacağı konser günümüzün en yenilikçi şeflerinden olarak gösterilen Iván Fischer yönetiminde yapılacak. Ayrıca İsviçreli piyanist Francesco Piemontesi de orkestraya özgün yorumuyla eşlik edecek.

İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali’nde ayrıca İstanbul’un parkları da müzikle buluşacak. Festivalin “Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsoru” Mercedes-Benz’in desteğiyle düzenlenen “Hafta Sonu Klasikleri” 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı’nda ve 2 Haziran’da Yıldız Parkı'nda yapılacak.


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