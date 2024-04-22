Kayıtları, konserleri ve eğitimcilik yönleri ile öne çıkan beş piyanist CRR dinleyicisiyle buluştu: Tuşe Beşleri’nden konser

Yayınlanma: 22.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2024 - 04:00

Gecenin sonunda Orhan da piyanistlere katılarak Albert Lavignac “Galop Marche” seslendirmesiyle keyifli bir BİS’te yer aldı. Bitmeyen alkış, yapıtın ikinci kez çalınmasına yol açtı.

DÖNEMLER VE ÜLKELER ARASI

Günümüzde kayıtları, konserleri ve eğitimcilik yönleri ile öne çıkan beş piyanist; CRR dinleyicisini dönemler ve ülkeler arası bir piyano yolculuğuna çıkardı. Mozart “Figaronun Düğünü Uvertürü” sonrasında Cem Babacan, Özgür Ünaldı ve Kandemir Basmacıoğlu; Mozart, Saint-Saens ve Camillieri yapıtlarında ikişer eserde, Gökhan Aybulus ve Kandemir Basmacıoğlu ise Poulenc “Piyano Konçertosu”nda solist oldu. Baştan sona keyifli ve neşeli eserlerle örülü program; adeta tek akşamda gerçekleşen mini piyano festivali gibiydi. İyi anlaşan sanatçılarla Orhan yönetimindeki orkestranın uyumu, her anı özenle çalışılmış programı; unutulması güç bir akşam yaşanmasına vesile oldu.

Mozart konçertoda Ünaldı ve Babacan, kendi kadanslarını da çaldı ve bestecinin kızkardeşiyle hasbihalini nahif üslupla seslendirdi. Görsel sanatçı, yazar ve yönetmen Sandra Albukrek’in geçen yıl Verbier Festivali Gala Konseri’nde ilk gösterimi yapılan, yapıta özel hazırlanmış illüstrasyon ve video animasyonunun eşlik ettiği Saint-Saens “Hayvanlar Karnavalı” her bölümün özel dokusuyla, içerdiği espriler Ünaldı ve Basmacıoğlu tarafından gözetilerek sunuldu. Kontrbasçı Şahin Bahçeban ve özellikle kendi iç dünyasına sürüklediği yorumuyla çellist Rahşan Apay’ın soloları ayrıcalıklıydı. Camillieri’nin yapıtının Türkiye’de ilk seslendirilişi, Babacan ve Basmacıoğlu tarafından başarıyla yapıldı. Poulenc konçertoda Kıvrak ve Aybulus, dengeli ve özgündü.

RUS BEŞLERİ...

Ferid Alnar’ın vefatı sonrasında Selmi Andak; bestecinin “Türk Beşleri” ifadesine tepkisini kaleme almıştı. Bu ifade; “Rus Beşleri”ne öykünen ve resmi olmayan haliyle yıllardır yanlış şekilde kullanılıyor. Halbuki (Almanya’da Rus eğitmenlerle yetişen) Basmacıoğlu ile öğrenimlerini Moskova’da tamamlayan Babacan, Ünaldı, Kıvrak ve Aybulus; prensip birlikteliği, beraber etkinlikleri, adeta (mahşerin beş piyanisti benzetmesiyle) zorlu repertuvarın üzerine çekinmeden gidişiyle bir “Tuşe Beşleri” grubunu temsil ediyor.

FUAYE SÖYLEŞİLERİ

Saat 18’de CRR fuayede “Yüzyılın Yüzleri: Ferdi Ştatzer ve Ayşegül Sarıca” etkinliğinin başında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi doktora öğrencisi Otizmli genç piyanist Buğra Çankır; Mozart’ın “13. Piyano Sonatı”nın ilk bölümünü çaldı, gururla izleyenler uzun süre alkışladı ve hakkında Uğur Türkmen’in yazdığı “Buğra Çankır: Umut Işığı” kitabı tanıtıldı. Ardından Ştatzer hakkında hazırlanan kronolojik haber ve fotoğraf sunumu yapıldı. Piyanistler Renan Koen ve Jerfi Aji ile Ayşegül Sarıca’nın kişiliği, sanatsal yönü, çeşitli çalışmaları hakkında keyifli bir sohbet gerçekleşti.

