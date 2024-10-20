Caz dünyası Pera 77’de buluştu

Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:40

Güncelleme: 20.10.2024 - 10:40

The Marmara Pera Oteli bünyesinde yer alan mekân, İstanbul Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali etkinliklerine ev sahipliği yapmıştı.



Sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı gecede The Marmara Group COO’su (baş işletme görevlisi) Ata Eremsoy, Pera 77’nin bir yıllık hikâyesini konuklara anlatan bir konuşma da yaptı.