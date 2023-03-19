Cemre Kabaş anlattı: İkimiz'in şarkısı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 13:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 13:00

Müzik dünyasında basçı olarak tanınsa da uzun yıllardır biriktirdiği duyguların dışa vurumu olan üretimlerini son yıllarda paylaşmaya başlayan Cemre Kabaş, bu kez eski hayat arkadaşı Koray Candemir’le düet yaptığı İkimiz isimli teklisiyle dinleyicilerle buluştu.

- Bize müzikle olan ilişkinizin nasıl geliştiğini biraz anlatabilir misiniz?

Hayatıma bir müzisyen babanın kızı olarak başladım, sonrasında lisede okulda çeşitli etkinliklerle bu süreç biraz daha alevlendi. Küçük yaşlarda babamdan aldığım piyano eğitimi yerini klasik gitara bıraktı ve sonrasında bas gitara yöneldiğimde müzik kariyerime başlamış bulundum.

- Evet, zaten müzik camiası da sizi basçı olarak tanıdı. Besteleriniz ise müzikal kariyeriniz göz önüne alındığında yeni yeni ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bunun nedeni nedir?

İnsanlara en çok hangi özelliğinizi gösterirseniz sizi öyle sınıflandırırlar. Şarkı yazarlığının ne olduğunu bilmezden önce düz yazılar yazar günlükler tutar, kendimi bir şekilde ifade etmeye çalıştığım kompozisyonlar yazardım ama bunları kendim için yazardım paylaşmak için değil. Bir şarkı için söz yazmaya çalıştığımda bu yönelimim ile ilgili eğitim alma ihtiyacı hissettim ve aldım. Buna karşın şarkıları paylaşmak konusunda kendimi ikna edemedim. Sonrasında hislerimi insanlarla paylaşmaya çekinmemin yersiz olduğunu fark ettim ve hayata yeni bir sayfa açtım.

- İkimiz teklisini uzun süre aynı sahneyi ve yaşamı paylaştığınız Koray Candemir'le birlikte kaydettiniz. Nasıl bir üretim sürecinden geçtiniz? Duygusal açıdan zorlayıcı bir tarafı var mıydı?

İkimiz şarkısını Koray’la hayatı paylaşmaya başlamadan önce yazmıştım. İlişkimiz süresinde düetimiz gerçekleşti fakat şarkılarımı çıkarma sürecinde, yollarımızı ayırma kararı aldık. Yine de İkimiz’in mutlaka düet olarak paylaşılması gerektiğine karar verdik. Duygusal açıdan zorlayıcı tarafı olmadı son derece profesyonel bir şekilde süreç gelişti ve gerçekleşti.

- Dur ve İp teklilerine de baktığımızda genelde yavaş ritimler üzerine kurulu şarkılar olduğunu söyleyebilirim. Bu durum müziğe yaklaşımınızla mı ilgili yoksa bu dönemdeki ruh halinizle mi?

O dönemdeki hislerimle alakalı olabilir. Zamanı gelince benden daha hareketli şarkılar duyacaksınız.

- Şarkı sözlerinizde de bir kavuşamama, duyguların eşleşmemesi ve düş kırıklığı hali dikkat çekiyor. Şarkılarınızı ortaya çıkarırken sizi güdüleyen duygular nedir?

Halihazırda paylaştığım şarkılar üzerinden konuştuğumuz için durum aslında sanıldığından daha komplike. Şarkılarım bundan daha çok fazla duyguyu barındırıyor ama henüz çoğunu paylaşamadım. Bazen bir şey anlatırken aslında başka bir şeyden bahsettiğimi fark edenler de oluyor. ‘’Dur‘’ isimli şarkım o kadar kişi tarafından farklı yorumlandı ki… Farklı farklı insanların anlattığım hikâyeyi başka bakış açıları ile yorumlayabilmesi beni çok heyecanlandırıyor. Soruyorum neye dur diyemedim? (Şarkıdan bir alıntı)

DOĞA İÇİN...

- Doğa İçin Çal projesinde de yer aldınız. Bu projenin önemi sizin açınızdan nedir?

Doğa için Çal bir farkındalık projesidir. İnsanları evrensel bir dil olan müziği kullanarak geniş kitlelere, doğa ve yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili derneklere yönlendirdi. Müzik doğadan ilham aldı. Bu düşünceyle yaklaştığımızda her şey birbiriyle bir şekilde etkileşimde olduğunu fark etmemiz kaçınılmaz.