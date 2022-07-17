Çevrimiçi egzersiz: Sağlık cepte

17 Temmuz 2022 Pazar, 13:00

Kimi zaman modayı takip etmek kimi zaman pasta, börek tarifine ulaşmak için kullanılan sosyal medya şu günlerde sağlıklı beslenip fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin en fazla başvurduğu mecra.

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenlerin veya bölgesel incelmenin yollarını arayanların sıklıkla danıştığı kişilerin başında eski basketbolcu, fitness eğitmeni Betül Küçükyılmaz geliyor. İşin sırrının düzenli olmakta saklı olduğunu belirten sporcuya sağlıklı bir beden için yapılması gerekenleri sorduk.

Şu günlerde herkeste “yaz geldi”, “spor yapmalıyım”, “zayıflamalıyım” telaşı var. Bir döneme sıkıştırılan spor insan vücudu ve sağlığı açısından ne kadar faydalı?

"Kısa sürede istenen hedefe ulaşmak için vücuda fazla yük bindirirsek sağlık açısından olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bunun için de benim tavsiyem her zaman sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi yönünde."

Kısa sürede forma girmek mümkün mü? Hızlıca incelmekle ilgili yöntemler var mı?

"Doğru antrenman programlarıyla kısa sürede sonuç almak mümkün. Ancak asıl istenilen hedefe ulaşmak için daha uzun vadeli planlama yapmak gerekir. Unutmayalım ki güzel şeyler her zaman “zaman” ister."

Spor salonlarına gitmeyi tercih etmeyenler veya imkânı olmayanlar, sosyal medyada yayımlanan eğitim videolarını takip ederek aynı sonuca ulaşabilirler mi?

"Sosyal medyada paylaştığımız egzersizlerin etkisi büyük ama özel ders veya spor salonu kadar etkili olamayabilir. Kişilerin hareketi doğru yapması ve düzenli uygulaması ve beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Tek başına spor yapmak bize istediğimiz etkiyi vermez. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve yeterli su tüketimi çok önemli."

Videoları takip edenlerden geri dönüş yapanlar oluyor mu? Bekledikleri “başarıya” ulaşabiliyorlar mı?

"Tabii ki çok fazla dönüş oluyor. Egzersizleri düzenli uygulayıp sağlıklı beslenerek olumlu sonuç alan çok takipçim var. Hatta kadınlar kadar olmasa da erkekler de ilgi gösteriyor. Canlı yayına kadınlar kadar erkekler de katılım sağlıyor. Bir saatte aktif sporla ciddi bir kalori yakımı gerçekleşiyor. Düzenli katılım da sonuçlar gerçekten etkileyici. Bununla ilgili de “canlı yayınlar sayesinde güçlendim”, “şu kadar kilo verdim” gibi yorumlar alıyoruz. İnsanlara yardımcı olmak, ufak da olsa hayatlarına dokunmak bizleri çok mutlu ediyor."

Günümüzde ne kadar zayıf olursan o kadar güzel ve sağlıklı olma algısı var ve herkes de buna ulaşmaya çalışıyor. Bugünün insanı nasıl olmak istiyor?

"Evet, bu dönemde kadınların güzellik algısı zayıf ve fit bir vücuda sahip olma yönünde. İncecik bacaklar, dik kalça ve dümdüz karın... Farklı vücut tipli insanların tek bir vücut tipine benzemeye çalışmasında bir sorun yok, ancak genetik etkenler ve vücut tipi istenilen sonuca ne kadar uzaksa süreç de o kadar uzun olabiliyor."

YAZA HIZLI VE FORMDA GİRİN

Haftanın dört günü yapacağınız bu basit hareketlerle vücunuzun nasıl şekillendiğine inanamayacaksınız.

1- Sıkı bir kalça ve bacaklar için 20’şer tekrarlı iki set squat: Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın, sırtınız dik ve düz olmalı. Kalçanızı geriye doğru vererek oturun ve yukarıda 1 saniye kalçanızı sıkılarak harekete devam edin.

2- Kaslı bir karnın sırrı, plank: Şınav pozisyonu alın. Tüm vücudunuz düz ve karnınız sıkı olacak şekilde dirsekleriniz üzerinde 30-60 saniye bekleyin.

3- Arka kollardan kurtulmanın en etkili yolu dips: Bir sandalyeyi duvara yaslayın. Elleriniz karşıya bakacak şekilde sandalyenin uç kısmından tutun. Ayaklarınızı öne doğru uzatarak topuklarınızdan destek alın. Yavaşça dirseklerinizi bükülerek ağırlığınızı arka kollara verin. Hareketi, kalçanızı yere doğru yaklaştırıp tekrar kollar dümdüz olacak şekilde başlangıç pozisyonuna dönerek 10-15 kez uygulayın.

4- Crunch ile yağlı göbekler yerini kaslı karınlara bıraksın: Sırt üstü yatın. Dizler tavanı gösterecek şekilde ayak tabanlarınızı kalçanıza yakın bir şekilde yere koyun. Eller başın arkasında, gövdenizi dizlere doğru yukarı kaldırıp yukarıda