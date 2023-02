Çocukluğun emanetçisi: Kidult

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:25

Çocukken izlediğiniz filme ait eşyaların benzerlerini elde etmek ister miydiniz? Örneğin en sevdiğiniz Marvel filminin afişini odanıza astınız mı? Filmdeki karakterlerin oyuncaklarını edinmek istediniz mi? Buna cevabınız “Evet” ise tüm bunları sırf çocukken değil yetişkin yaşamınızda da yapmak isteyip istemediğinizi düşünün.

İngilizce çocuk anlamına gelen “kid” ve yetişkin anlamına gelen “adult” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan “kidult” ile tanımlanan bireyler, çocukken sevdiği yapımlardaki objelerin replikalarını biriktiriyor, bu yapımları tekrar tekrar tüketiyor ve tam anlamıyla “fanatiği” oluyorlar.

Marvel veya DC Comics’in yeni yapımlarını merakla bekleyenlerden Star Wars figürleri biriktirenlere birçok kidult, tüketim alışkanlıklarıyla yeni bir sektör oluşturuyor. Elbette tüm kidult’lar aynı fanatizm ve gelir düzeyine sahip değil. Ancak üreticilerin ürün yelpazesi çok geniş. Kimi “kidult”lar yapımlardaki objelerin replikalarını biriktirirken kimileri yapıma ilişkin fotoğrafların yer aldığı çantalar, telefon kılıfları satın alıyor.

Tüm kidult’ların gelir düzeyi aynı olmasa da bu tutkuları için bütçelerinden ayırdığı payın oranı benzer oluyor. Kidult’lar üreticiler için önemli bir gelir kaynağı. Associated Press’te yayımlanan bir makaleye göre Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında ABD oyuncak endüstrisi satışlarının %14’ünü veya 18 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.

MICHAEL JACKSON DA BİR KIDULT

Bazı uzmanlar, kidult’ların bir tür Peter Pan Sendromu yaşadığını söylüyor. Duygusal olarak çocuk kalıp büyümek istemeyenleri ifade eden bu sendrom, akıllara efsane sanatçı Michael Jackson’ı getiriyor. Büyümek istemediğini açıkça belirten Jackson’ın geniş bir atari oyunu, bilimkurgu kitapları ve oyuncak araba koleksiyonu vardı.

THE MANDALORIAN FİGÜRLERE İLGİYİ ARTIRDI

Kadıköy’de çeşitli yapımların figür ve replikalarını satan Dreamers Figure mağazasından Bahar Kalkan Kamacı, filmlerin gişe başarısına paralel olarak müşterilerin tercihlerinin de değiştiğini söyledi. Genel olarak Marvel ve DC evreninden ürünlerin seçildiğini, Star Wars ve Harry Potter’ın da zirvedeki yerini koruduğunu ekleyen Kamacı’ya göre diziler de bu tercihlerde etkili.

Örneğin Star Wars The Mandalorian dizisinin başarısı, ürünlerine olan ilgiyi de artırdı. Ayrıca Kamacı’ya göre son dönemde figür fotoğrafçılığının da popüler olmasıyla figürlere olan eğilimin arttı.

‘FİGÜRLER KURGUSAL DÜNYAYI GERÇEĞE ÇEVİRİYOR’

Sosyal medyada Mösyo Taha olarak bilinen Taha Şahin, 2005 yılından beri filmlerin dünyasına ait objeleri biriktiriyor. Şahin, sıkı bir Harry Potter hayranı. Sosyal medya platformlarında içerik üretip hatırı sayılır bir takipçi kitlesi elde eden Mösyo Taha, iki yıl boyunca hem YouTube’a videolar çekti hem avukat olarak çalıştı.

Avukatlığın ona göre olmadığına karar verip tutkusunu işe dönüştüren Mösyo Taha, şu an tüm sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretiyor.

- Figür koleksiyonerliğinin motivasyonlarından biri de o hikâyenin bir parçası hissetmek mi acaba?

Ben genel olarak film ve dizilerdeki replika eşyaları çok seviyorum. Eşyaları çok seviyorum ve onların hafızası olduğuna inanıyorum. Harry Potter izlediğimde bir bağ kuruyorum ve onun asasına sahip olduğumda aslında o bağı elimde somut olarak tutmuş oluyorum. Salonumda Gandalf’ın asası var ve ona baktığımda içimi bambaşka bir his kaplıyor. Bu tamamen gerçek dünyanın bunaltıcılığından çıkıp sığınabileceğin kurgusal bir dünya oluşturma motivasyonu. Etrafında ne kadar eşya toplarsan sanki o dünyanın gerçekliğini o kadar inşa edersin. Çalışma odamı hazırlarken duvar renginden yerdeki halıya, tavandaki avizeden çalışma masama kadar her şeyi Harry Potter ve büyücülük dünyasına uygun olabilecek şekilde hazırlamaya çalıştım, burayı güvenli alanım yapmak istedim.

- Peki yakın zamanda izlediğiniz filmlerden de replika eşya topluyor musunuz yoksa çocukluğunuzdan kalma filmler mi odak noktanız?

Daha eskiden izlediğim, bende bir şekilde yeri olan sevdiğim şeyleri topluyorum. Yeni herhangi bir filme dair hiçbir şeyim yok. Bende bir anısı olan filmlerden bir şeyler alıp toplamayı tercih ediyorum. Bendeki şeyler çocukluğumda yeri olan yapımlara ait. Narnia’dan eşyalar, Yüzüklerin Efendisi’nden, Karayip Korsanları’ndan eşyalar, Freddy Krueger’in eldiveni…

TED, MARSHALL VE BARNEY DE KIDULT’TI

How I Met Your Mother dizisinin karakterleri Marshall, Barney ve Ted’in geleneği, her üç yılda bir toplanıp Star Wars (Yıldız Savaşları) serisini izlemekti.

Tam bir Star Wars tutkunu olup hemen her sohbetlerinde seriye referans veren üçlü, yapıma ait replika eşyaları da biriktirirdi. Barney’nin evinde gerçek boyutta bir Stormtrooper figürü bulunuyordu, dizinin bir bölümündeyse Star Wars karakterlerinin kostümlerini giymişlerdi.