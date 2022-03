Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

25 Mart 2022 Cuma, 16:47

Yıldızların geçidine sahne olan kırmızı halısıyla izleyicisine bir düş, hak edenlere de ödülleri vermeyerek bir kabus vaat eden sinemanın en prestijli gecesi Oscar Ödülleri’nin 94. yılını Başak Bıçak değerlendirdi.



Pandemi sonrası yeniden dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanan BaBa Zula’nın beslendiği kültürel bağları, Anadolu’nun geleneklerini, kıyafetlerine, danslarına ve şarkılarına yansımasını Murat Ertel, Berrin Karadeniz’e anlattı.



Güçsüze zulmeden Deli Dumrul Tanrı’ya itaat edince hoş görülmüş. Tıpkı kadınlara şiddet uygulayıp, hakim önünde kravat takarak iyi hal indirimi alan günümüz zorbaları gibi. Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.



Florence and the Machine'in yeni teklisi The King’in klibinde, kadınlara dayatılan rolleri antik dönemde orta çağa kadar farklı sembollerle sorgulamasını Serra Rodoplu, Çizgi Atlas’ta kaleme aldı.



Milyonlarca metrekare tarım alanı yok olacak, binlerce ağaç ölecek! Kanal İstanbul’un yaratacağı çevre yıkımını, ‘’Dairesel Flora’’da Ayça Ceylan’dan dinleyin.



Bir zamanlar “medeni” yaşamın en revaçta eğlence mekanları arasında yer alan ucube sirkleri ve insanat bahçeleri ve buralardaki tutsakları Ömür Tanyel’le, Yaşam Günlüğü’nde.



Osmanlı’nın sığırcık suyu ve müraleselerle, yüzyıllarca kurtulamadığı çekirge belasından Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bilim ışığında kurtulma öyküsü Şaduman Halıcı ile Köprübaşı’nda.



2015’te müftülüğe devredilerek yok edilen Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi tarihini Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu yazdı.



Sanatın en yalın, saf ve evcilleşmemiş hali, yani çocukluğun sınır tanımayan yaratıcı dönemi... Kübra Müjde yazdı.



Kedilere vefasız diyenler bu yazıyı okuyun. Deniz Yavaşoğulları sevecen ve vefalı kedisi Ponpon sayesinde kedilerle tanışma öyküsünü Pati Günlükleri’nde anlattı.



İnsan neden gezgin olmayı seçer? Çünkü bazen gitmek kalmaktan daha kolaydır. Bir varoluş biçimi olarak yabancılığı Elçin Poyrazlar ile Çuvaldız’da.



Saatli Maarif Takviminin yapraklarının tek tek koparıldığı o eski güzel günlere bir özlem yazısı: Ebru Bozcuk’un kaleminden.



