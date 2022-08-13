Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Gazeteniz Cumhuriyet’le dolu dolu bir Pazar Dergi sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar’da bu hafta...
“Bir sabah kalktım ve saçlarım dökülmüştü...” Aslıhan Begüm Gökçınar “alopesi” hastalığıyla mücadelesini Deniz Ülkütekin’e anlattı.
Manş Denizi’nde 16 saat 28 dakika. Türkiye’yi gururlandıran Aysu Türkoğlu ile Deniz Ülkütkein konuştu.
Büyülü bir müzik dehası; Nick Cave. Haftaya İstanbul’u ziyaret edecek dünyaca ünlü müzisyenin dünyasını Zülal Kalkandelen yazdı.
Lozan’da Ege adaları sorunu ve İsmet Paşa’nın stratejisi… Şaduman Halıcı ile Köprübaşı’nda.
Evrim karşıtlığı bazı karanlık zihinlere nasıl yerleşti? Üstün Dökmen kaleme aldı.
Başak Bıçak yeni filmi Bullet Train ile hayranlarına yeniden merhaba diyen Brad Pitt’in kariyerinden satır başlarını Rosebud’da yazdı.
İklim krizi sorunundaki en güncel kavramlardan yeşil aklamayı (green washing) Ayça Ceylan Dairesel Flora’da inceledi.
Hacı Bektaş’ın evrensel felsefesini Ayşe Acar kaleme aldı.
Yeni doğan çocuğa gösterilen ilgi ve üstlenilen yükün annelerde yarattığı sorunları Dilşad Çelebi’den Bebe 101’de dinleyin.
Sanal ortamın kamusal alana etkisini Nazife Güngör yazdı.
Aylin Ayaz Yılmaz’la Venedik turu, Flanöz’de.
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.
Cumhuriyet Pazar’ı elinizden hafta boyunca düşüremeyeceksiniz.
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