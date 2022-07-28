Cumhuriyet Pazar yine dopdolu bir içerikle karşınızda!

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:05

Z kuşağına tarihi sevdiren Emrah Safa Gürkan’la Deniz Ülkütekin konuştu.

İklim eylemcileri neden kendilerini dünyaca ünlü tablolara yapıştırıyor. Yanıtı Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da.

Sizi yiyip bitiren zehirli ilişkiden kurtulmanız mümkün. Nasıl mı? Psikolog Jülide Başoğlu, Simay Gözener’e anlattı.

Betül Demir sahnede kendisine hâlâ eşlik eden içindeki küçük kızı Ali Deniz Uslu'yla paylaştı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen’den toplumun her yanını saran şiddete karşı uyarılar…

Başak Bıçak, Ryan Gosling’li kadrosuna karşın düş kırıklığı yaratan Gri Adam’ı Rosebud’da inceledi.

NFT sanatı özgürleştiriyor ama bıraktığı karbon ayak izi endişe yaratıyor. Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta yazdı.

Herkes Kasaplar Odası’nı konuşuyor ama Deniz Yavaşoğulları petshop’larla ilgili asıl sorunu yazdı. Pati Günlükleri’nde…

Erdem Denk soruyor: "Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olabilir mi?"

Sokrates’in öğretmeni Diotima’yı Ayşe Acar’ın kaleminden okuyun.

İstanbul “aura”sını nasıl kaybetti? Nazife Güngör anlatıyor.

Ebru Bozcuk’tan savaşın kadınlarına, yani hakları için direnen tüm kadınlara…

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası, Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…

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