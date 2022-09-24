Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Cumhuriyet Pazar sıra dışı içerikleriyle pazar günlerinize renk katmaya devam ediyor.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda üç altın kazanarak yüzmede olimpik düşler kurduran 17 yaşındaki yetenek Merve Tuncel’le İrem Yavuz konuştu.

Kırmızı bisikletiyle yollara koyulan ve yolda topladığı kadın kahramanların öykülerini kitaplaştıran Mehmet Yapar konuştuğu kadınları Berrin Karadeniz’e anlattı.

Yalı Çapkını’nda daha ilk bölümde dikkat çeken ekranların yeni yıldızı Mert Ramazan Demir’le Zeynep Saçar konuştu.

İnsan nedir? Felsefenin belki yüz yıllardır yanıt aradığı bir soru. Çağa, ihtiyaçlara göre yanıtı değişen bu soruya Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden bakın.

Hindistan’ın Megheleya Bölgesi’nde ağaç köklerinden yapılan köprüler yaşamı sürdürmek için nasıl doğal çözüm üretebileceğimize en iyi örnek. Ayça Ceylan’ın kaleminden Dairesel Flora’da.

Kısa süre önce kaybettiğimiz usta tiyatrocu Civan Canova’nın babası Mahir Canova Türkiye’nin Kemalist Devrim ışığında eğitim alması için yurt dışına yolladığı ilk isimlerdendi. Atatürk’ün sanat devrimi Şaduman Halıcı’nın kaleminde Köprübaşı’nda.

Altın Koza Fİlm Festivali’nden yansımalar Başak Bıçak’la Rosebud’da.

Hacı Bektaş ve Mevlana… Anadolu’ya damga vurmuş iki yol ve düşünce önderini Ayşe Acar karşılaştırıyor.

Basın dilini mi yuttu? Nazife Güngör basındaki dil yozlaşmasını inceliyor.

Dilşad Çelebi bebeğinin doğum sonrası sarılığı nasıl yendiklerini Bebe 101’de anlatıyor.

Bae 2022, Akbank Caz Festivali ve daha birçok etkinlik… Kültür sanat yaşamından en iyi seçkiler Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.

Kemal Urgenç ile Otobüstekiler…

Cumhuriyet Pazar, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte yarın sizlerle.