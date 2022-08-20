Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!
Renkli içerikleri, çarpıcı konuklarıyla Cumhuriyet Pazar, gazeteniz Cumhuriyet’le sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Oyuncu Burcu Kara doğaya dönüş yolculuğunu Simay Gözener’le paylaştı.
Günümüzün kaçınılmaz gerçeği, kararlar ve seçimler. Deniz Ülkütekin gündelik yaşamın önemli bir bölümünü kapsayan karar verme zorunluluğunun sonuçlarını araştırdı.
Türkiye’nin pek çok sorunu içinde unutulan bir gerçek gençlerin uyuşturucu kullanımındaki artış. Uyuşturucu ve ona eş zamanlı olarak artan toplumsal şiddeti Prof. Dr. Üstün Dökmen yazdı.
Ömür Tanyel soruyor? Tıbben ne zaman ölü kabul ediliriz. Yaşam Günlüğünde.
Agatha Christie’nin kaybolduğu ve 10 gün sonra ortaya çıktığı gizemli otelin öyküsü Elçin Poyrazlar’la Çuvaldız’da
İklim krizinin yarattığı ruhsal ve sinirsel sorunlar; eko-anksiyete! Ayça Ceylan Dairesel Flora’da yazdı.
Serra Rodoplu’dan sanatta kadına uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddettin gördüğü ilgiyi Çizgi Atlas’ta kaleme aldı.
15 yıl gizli gizli buluştular. Bedia ve Niko’nun ölümsüz aşkını Ebru Bozcuk anlatıyor.
Dizilerin ayrı yıl karnesi: 2022’nin şu ana kadar ki en iyi 10 dizisi Başak Bıçak’la Rosebud’da.
Ümit Orman soruyor. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?
Berrin Karadeniz önümüzdeki haftanın kültür-sanat gündeminin nabzını Kültür Rotası’nda tutuyor.
Dolu dolu bir Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle.
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