Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 10:31

Güncelleme: 15.04.2023 - 10:31

İzleyiciyi kahkahaya boğarken bir yandan da hüzünlendiren “Özür Dilerim”i başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Gizem Karaca ve Oğuzhan Koç, Deniz Ülkütekin’le konuştu.

Son günlerin gözde gezi rotası Antalya Kaleiçi, Aylin Ayaz Yılmaz’ın kaleminden Flanöz’de.

Ormanlık alanlarda maden aramak artık serbest. Orman kıyımının önünü açan yasanın ayrıntılarını Ayça Ceylan Dairesel Flora’da yazdı.

Aklını kullanmaya üşenenler, önyargılarına sığınır. Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.

Dil sırf anlaşmak için midir? Araştırmalar konuştuğumuz dilin toplumsal eğilimlerimizi de etkilediğini söylüyor. Ömür Tanyel’le Yaşam Günlüğü’nde.

Efsanevi bilgisayar oyunu Zindanlar ve Ejderhalar beyazperdede. Başak Bıçak Ay’a Seyahat’te yazdı.

Sağlıklı yemek pişirmenin püf noktaları Burçak Şener'den.

Goethe’nin İslam ilgisinin nedenlerini Ayşe Acar inceledi.

Ağrımıza neden kulak vermeliyiz. İBB SK başfizyoterapisti Leman Nur Şengül, Beyza Naz Yılmaz’a anlattı.

Göksel kız çocukları için söylüyor. Anadolu Rock tınıları KüçükÇiftlik Park’ta. Kültür-sanatın nabzını Berrin Karadeniz Kültür Rotası’nda tutuyor.

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