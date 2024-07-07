Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar yaşama dokunan içerikleriyle karşınızda. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
Cumhuriyet Pazar dolu dolu sayfaları okumakla bitiremeyeceğiniz söyleşileri ve konularıyla 1787. sayısıyla karşınızda.
“Kızıl Goncalar”ın Naim’i Mert Turak göz kamaştıran oyunculuğu için nasıl hazırlandığını Deniz Ülkütekin’e anlattı: “Sette öğünleri teke indirdim.”
Gökçe hareketli kıpır kıpır yeni teklisi “Öptüm Bi' Kere” ile hayranlarıyla buluştu. Müzikal yaklaşımını ve yaşama bakışındaki değişimi Deniz Ülkütekin’le konuştu.
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden evde kurt dışarda kuzu olan “el iyisi” erkekler.
Ayça Ceylan doğaya saygılı festival Glastonbury’deki sürdürülebilir uygulamaları inceledi ve yazdı.
Başak Bıçak, “House of the Dragon”un ses getiren ikinci sezonunun ilk üç bölümünü izledi ve yazdı.
Yükselişteki müzisyen Canay Doğan ile Orhun Atmış konuştu.
Kakao ile gelen mucizeleri Alican Elkorek yazdı.
Heredot’tan günümüze turizmin kökenleri Ömür Tanyel’in kaleminden.
Felsefenin büyükleri yapay zekâya karşı. Ayşe Acar’ın kaleminden.
Bodrum’un masal diyarı Gümüşlük’ü Güven Baykan yazdı.
Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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