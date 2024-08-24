Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 15:18

Güncelleme: 24.08.2024 - 15:18

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Türk mutfağının yerel lezzetlerini Londra’nın damak tadına sunan “The Mantl”ın kurucusu Serdar Demir, Burçak Şener’e konuştu: “Türk mutfağı çok daha fazlasını sunabilir.”

Hint bir anne, Erzincanlı bir baba… Çok kültürlülüğün zirvesinde yer alan Zei, müzik yolculuğunu Deniz Ülkütekin ile paylaştı.

Roblox yasaklandı. Peki sansür çözüm mü? Çocukları doğruya nasıl yöneltiriz. Prof. Dr. üstün Dökmen yanıtlıyor.

Sıcaklar artıyor, insanlığın kaygısı da. Ayça Ceylan, iklim krizinin yarattığı anksiyete belirtilerini araştırdı.

Atanın bulutlardaki silüetinin nasıl fotoğraflandığını Tolga Aydoğan kaleme aldı.

Binlerce asker, kilometrelerce yol, yanı başımızdaki düşman… Büyük taaruz öncesi büyük manevranın ayrıntıları Şaduman Halıcı’dan.

Berlinale’de ses getiren “Faruk”un yönetmeni Aslı Özge, MUBI gösterimi öncesi Başak Bıçak’a konuştu.

Dilşad Çelebi, kendi deneyimleri üzerinden çocuk ve doğa ilişkisini inceledi.

Kaan Mika, şeker tutkunun meyve sineklerini inceliyor.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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