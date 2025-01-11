Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Cumhuriyet Pazar her pazar olduğu gibi bu pazar da sizi renkli dünyalara götürecek.
* Kıvılcım Ural, yeni albümünü ve Kaan Tangöze ile evli olmanın müzik dünyasında kendisi için yarattığı etkileri Deniz Ülkütekin’e anlattı.
* Deniz Ülkütekin, aşırı korumacı bir annenin çocuğuna miras bıraktığı travmaları irdeleyen “Annesinin Kuzusu” filmini yönetmen Umut Evirgen ve başrol oyuncusu Kubilay Aka ile konuştu.
* Prof. Dr. üstün Dökmen çalışma yaşamının en büyük sorunlarından "mobbing"i (bezdiri) mercek altına alıyor.
* New York’un dünya sanat ve tasarım tarihine yön veren mahallesi SoHo’yu Aylin Ayaz Yılmaz ile gezin.
* Dünyayı en çok kirleten sosyal medya uygulaması hangisi? Yanıt Ayça Ceylan’dan.
* Sosyal medyada tatmin az kaygı çok. Alican Elkorek yazdı.
* Türk mutfağının yedi harikası, Taste Atlas’ta ortaya çıktı. Sıralamayı Burçak Şener şeflerle birlikte yorumladı.
* Beyazperdenin bu yıl en merakla beklenen filmlerini Başak Bıçak derledi.
* İstanbul Modern’in 20. yılına özel hazırladığı kitabı Orhun Atmış değerlendirdi.
* "Keşke bulunmasaydı" diyeceğiniz buluşlar, Ömür Tanyel’in kaleminden.
* Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
* Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'
- Ünlü giyim devi resmen iflas etti
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor
- 'Atatürk'e sadece 'Gazi', bana 'şahıs' diyemezsiniz'