Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 14:03

Güncelleme: 11.01.2025 - 14:03

Cumhuriyet Pazar her pazar olduğu gibi bu pazar da sizi renkli dünyalara götürecek.

* Kıvılcım Ural, yeni albümünü ve Kaan Tangöze ile evli olmanın müzik dünyasında kendisi için yarattığı etkileri Deniz Ülkütekin’e anlattı.

* Deniz Ülkütekin, aşırı korumacı bir annenin çocuğuna miras bıraktığı travmaları irdeleyen “Annesinin Kuzusu” filmini yönetmen Umut Evirgen ve başrol oyuncusu Kubilay Aka ile konuştu.

* Prof. Dr. üstün Dökmen çalışma yaşamının en büyük sorunlarından "mobbing"i (bezdiri) mercek altına alıyor.

* New York’un dünya sanat ve tasarım tarihine yön veren mahallesi SoHo’yu Aylin Ayaz Yılmaz ile gezin.

* Dünyayı en çok kirleten sosyal medya uygulaması hangisi? Yanıt Ayça Ceylan’dan.

* Sosyal medyada tatmin az kaygı çok. Alican Elkorek yazdı.

* Türk mutfağının yedi harikası, Taste Atlas’ta ortaya çıktı. Sıralamayı Burçak Şener şeflerle birlikte yorumladı.

* Beyazperdenin bu yıl en merakla beklenen filmlerini Başak Bıçak derledi.

* İstanbul Modern’in 20. yılına özel hazırladığı kitabı Orhun Atmış değerlendirdi.

* "Keşke bulunmasaydı" diyeceğiniz buluşlar, Ömür Tanyel’in kaleminden.

* Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

* Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.