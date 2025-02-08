Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:30

Güncelleme: 08.02.2025 - 12:31

Pazarınıza Cumhuriyet Pazar değer katar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…

- Zor rollerin oyuncusu Funda Eryiğit, karakterlerine nasıl yaşam üflediğini Deniz Ülkütkein’e anlattı: Zorlanmak, bazen ne yaptığını ya da ne yapacağını bilememek bana haz veriyor.

- Cin Ali’ye iadeiitibar zamanı… Cumhuriyet devrimlerinin eğitimdeki izlerini taşıyan kitapların öyküsünü Prof. Dr. üstün Dökmen yazdı.

- Buzullar eriyor insanlık izliyor. BM 2025 yılını onalra adarken buzulların son durumunu Ayça Ceylan inceledi.

- Bugün onun günü! Burçak Şener paylaştıkça artan küresel lezzet fenomeni pizzanın tarihsel yolculuğunun izini sürdü.

- Dünya izlemeyecek, Amerika gözünü ekrandan ayıramayacak. Küresel gücün yerel sporu Amerikan futbolun Super Bowl öncesi Deniz Ülkütekin’in kaleminden.

- Sınıflar arası bir “Döngü”. Sembolizmi ve toplumsla anlatısıyla ses getiren filmi Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Bu devirde ümitli olmak mümkün mü? Alican Elkorek bilimsel veriler eşliğinde yanıtlıyor.

- 21 günde her şeye alışılır mı? Ömür Tanyel alışkanlık ve davranış değişikliğiyle ilgili en büyük fenomeni inceliyor.

- Bilinen en eski homo sapiensin isminin Beatles ile ne ilgisi var? Doğa Taşlardan’ın kaleminden.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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