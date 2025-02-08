Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarınıza Cumhuriyet Pazar değer katar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Zor rollerin oyuncusu Funda Eryiğit, karakterlerine nasıl yaşam üflediğini Deniz Ülkütkein’e anlattı: Zorlanmak, bazen ne yaptığını ya da ne yapacağını bilememek bana haz veriyor.
- Cin Ali’ye iadeiitibar zamanı… Cumhuriyet devrimlerinin eğitimdeki izlerini taşıyan kitapların öyküsünü Prof. Dr. üstün Dökmen yazdı.
- Buzullar eriyor insanlık izliyor. BM 2025 yılını onalra adarken buzulların son durumunu Ayça Ceylan inceledi.
- Bugün onun günü! Burçak Şener paylaştıkça artan küresel lezzet fenomeni pizzanın tarihsel yolculuğunun izini sürdü.
- Dünya izlemeyecek, Amerika gözünü ekrandan ayıramayacak. Küresel gücün yerel sporu Amerikan futbolun Super Bowl öncesi Deniz Ülkütekin’in kaleminden.
- Sınıflar arası bir “Döngü”. Sembolizmi ve toplumsla anlatısıyla ses getiren filmi Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Bu devirde ümitli olmak mümkün mü? Alican Elkorek bilimsel veriler eşliğinde yanıtlıyor.
- 21 günde her şeye alışılır mı? Ömür Tanyel alışkanlık ve davranış değişikliğiyle ilgili en büyük fenomeni inceliyor.
- Bilinen en eski homo sapiensin isminin Beatles ile ne ilgisi var? Doğa Taşlardan’ın kaleminden.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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