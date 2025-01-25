Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarınıza Cumhuriyet Pazar değer katar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Bulutsuzluk Özlemi 40. yılını yollarda kutluyor. Nejat Yavaşoğulları, Deniz Ülkütekin’e konuştu.
- Herkesin bildiği, kimsenin konuşmadığı ve sonucu belli olaylar… Toplumun kör, sağır, dilsizi oynadığı durumları Prof. Dr. Üstün Dökmen kaleme aldı.
- Patron kız dışarı yosun kız içeri. Ayça Ceylan doğa ile eşleşen güçlü akdın akımı “girlmoss”u araştırdı.
- Lezzetiyle, şifasıyla antik çağlardan beri soframızda. Balın öyküsü Burçak Şener’den.
- Adnan Veli’yi hatırlar mısınız? Orhan Veli’nin kendisi gibi yazar kardeşinin sıra dışı yaşamı Tolga Aydoğan’ın kaleminden.
- John Wick film müziklerinde yer alarak dünyada tanınan Kaleida İstanbul konseri öncesi Melodi Yapıcı’ya konuştu.
- Güven Baykan, Avrupa sanatının merkezi olan Münih’teki Pinakothek Müzesi’ni gezdi.
- Savaşın ardında kalan korkunç izler ve yaşamlarda bıraktığı korkunç sonuçlar… “Şişli Kız” Başak Bıçak’ın kaleminden.
- Çevrimiçi ama yalnız. Alican Elkorek, çağdaş insanın en büyük çıkmazını inceledi.
- Bir tenis maçından çıkarılacak dersler… Ömür Tanyel’den.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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