Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:21

Güncelleme: 01.02.2025 - 10:21

Pazarınıza Cumhuriyet Pazar değer katar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…

- Usta oyuncu Selçuk Yöntem hem gündemle ilgili görüşlerini hem de yeni projelerini Orhun Atmış ile paylaştı.

- Küba’da devrimle özdeşleşen Latin ritimlerinin öncüsü Chuco Valdes İstanbul konseri öncesi Deniz Ülkütekin’e konuştu.

- Ayça Ceylan, yapay zekânın iklim krizine etkilerini inceledi.

- Bala Gürcan Madra’nın kaleminden uluslararası sanat kurumlarının dijital sanat adımları.

- Prof. Dr. Üstün Dökmen, felaketlerden enden ders almadığımızı tartışmaya açtı.

- Başak Bıçak’tan neo-klasik siyah beyaz filmler listesi.

- Ayşe Acar, Doğu-Batı çelişkisinde tarih ve zaman sorgulamalarını kaleme aldı.

- İhmaller sonucu yitip giden güzel olasılıklar… Dİlşad Çelebi’nin kaleminden.

- Eda Baba, yeni albümü “KOZA” ile kozasından nasıl çıktığını Melodi Yapıcı’ya anlattı.

- Osmanlı’nın son günlerinden miras kalan siyasi çekişme: İttihatçılık-İtilafçılık… Şaduman Halıcı yazdı.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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