Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarınıza Cumhuriyet Pazar değer katar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Usta oyuncu Selçuk Yöntem hem gündemle ilgili görüşlerini hem de yeni projelerini Orhun Atmış ile paylaştı.
- Küba’da devrimle özdeşleşen Latin ritimlerinin öncüsü Chuco Valdes İstanbul konseri öncesi Deniz Ülkütekin’e konuştu.
- Ayça Ceylan, yapay zekânın iklim krizine etkilerini inceledi.
- Bala Gürcan Madra’nın kaleminden uluslararası sanat kurumlarının dijital sanat adımları.
- Prof. Dr. Üstün Dökmen, felaketlerden enden ders almadığımızı tartışmaya açtı.
- Başak Bıçak’tan neo-klasik siyah beyaz filmler listesi.
- Ayşe Acar, Doğu-Batı çelişkisinde tarih ve zaman sorgulamalarını kaleme aldı.
- İhmaller sonucu yitip giden güzel olasılıklar… Dİlşad Çelebi’nin kaleminden.
- Eda Baba, yeni albümü “KOZA” ile kozasından nasıl çıktığını Melodi Yapıcı’ya anlattı.
- Osmanlı’nın son günlerinden miras kalan siyasi çekişme: İttihatçılık-İtilafçılık… Şaduman Halıcı yazdı.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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