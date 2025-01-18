Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor…

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor…
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:47

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza sıcaklık katacak.

- Bedri Baykam’dan Semiha Berksoy’un Berlin’deki sergisi ve usta sanatçının yaşamı üzerine…

- Çin’in yeni yumuşak gücü: Black Myth Wukong. Deniz Ülkütekin video oyunları üzerinde biçimlenen kültür savaşlarını yazdı.

- Prof. Dr. Üstün Dökmen’den bezdiriyle (mobbing) başa çıkma önerileri.

- Yeni oyunu Craft sahnesinde izleyiciyle buluşan Gizem Erdem ile sahneden yaşama bakış… Deniz Ülkütekin’in röportajı.

- LA yangını son olmayacak. Küresel ısınma ve geniş çaplı yangınlar arasındaki ilişki Ayça Ceylan’ın kaleminden.

- Alevlerin arasında ayakta kalan antik miras. Bala Gürcan Madra Getty Village’in öyküsünü yazdı.

- Çağdaş zamanların yalnızlarını buluşturan Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’li “Adsız Aşıklar”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Cumhuriyetin halkı hastalıklara karşı bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalar, Şaduman Halıcı’nın kaleminden.

- Müzikte yeni bir ses, kısa sürede dikkat çeken Tutku Tatlıdil…

- Bir kendilik eylemi olarak orada olmak… Ayşe Acar’ın kaleminden.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.


Etiketler: #Cumhuriyet Pazar #Funda Eryiğit #Halit Ergenç #Semiha Berksoy

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