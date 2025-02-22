Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Aslıhan Gürbüz yeni karakteri Handan Baran’ı yaşamda yalnız mücadelesini ve doğaya küçüklükten gelen sevgisini Deniz Ülkütekin’e anlattı.
- Nineler ve dedeler torunlarını yalnızca şımartırlar mı? Prof. Dr. Üstün Dökmen kuşaklar arası deneyim aktarımında nine ve dedelerin önemini kaleme aldı.
- Michelin yıldızlı şef Emre Şen Türk gastronomisi için gelişim önerilerini Burçak Şener ile paylaştı.
- İlk albümü Spotify’ın en iyiler listesine giren Türk arpist Beste Toparlak, kariyer basamaklarını nasıl çıktığını Deniz Ülkütekin’e anlattı.
- Refik Anadol’un doğanın sonsuz çeşitliliğini betimleyen Büyük Doğa Modeli’ni Ayça Ceylan deneyimledi.
- Sırlarla dolu bir cinayet ve peşi sıra gelen şok edici bir intihar. Tolga Aydoğan, Agatha Christie’nin de izini sürdüğü 1940’lar Türkiye’sinin ses getiren olayı Ankara cinayetini inceledi.
- Bir evde iki anne, biri insan biri… “Casandra”yı Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Tarihöncesinden kadının maddi kültürdeki ilk izleri: Chauvet Mağarası çizimini Doğa Taşlardan inceledi.
- Faşizme karşı politik tiyatro. Miray Özbilek, İstanbul Düş Sahnesi oyuncuları ile konuştu.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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