Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 11:51

Güncelleme: 22.02.2025 - 11:51

Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…

- Aslıhan Gürbüz yeni karakteri Handan Baran’ı yaşamda yalnız mücadelesini ve doğaya küçüklükten gelen sevgisini Deniz Ülkütekin’e anlattı.

- Nineler ve dedeler torunlarını yalnızca şımartırlar mı? Prof. Dr. Üstün Dökmen kuşaklar arası deneyim aktarımında nine ve dedelerin önemini kaleme aldı.

- Michelin yıldızlı şef Emre Şen Türk gastronomisi için gelişim önerilerini Burçak Şener ile paylaştı.

- İlk albümü Spotify’ın en iyiler listesine giren Türk arpist Beste Toparlak, kariyer basamaklarını nasıl çıktığını Deniz Ülkütekin’e anlattı.

- Refik Anadol’un doğanın sonsuz çeşitliliğini betimleyen Büyük Doğa Modeli’ni Ayça Ceylan deneyimledi.

- Sırlarla dolu bir cinayet ve peşi sıra gelen şok edici bir intihar. Tolga Aydoğan, Agatha Christie’nin de izini sürdüğü 1940’lar Türkiye’sinin ses getiren olayı Ankara cinayetini inceledi.

- Bir evde iki anne, biri insan biri… “Casandra”yı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Tarihöncesinden kadının maddi kültürdeki ilk izleri: Chauvet Mağarası çizimini Doğa Taşlardan inceledi.

- Faşizme karşı politik tiyatro. Miray Özbilek, İstanbul Düş Sahnesi oyuncuları ile konuştu.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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