Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:41

Güncelleme: 08.03.2025 - 12:41

Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…

- Sezonun ses getiren oyunu “Kutsal”ın oyuncuları Deniz Ülkütekin ile birlikte “annelik” kavramını tartıştı.

- Aİle yeri neden var? Prof. Dr. Üstün Dökmen yüzeyde anlaşılmayan kadına yönelik küçümsemeleri inceledi.

- Avrupa’nın çıkmazlarına sanat eşliğinde bakmak… Ayça Ceylan sürdürülebilirlikten savaş ekonomisine eski kıtanın sorunlarını, geçmişin yaralarını taşıyan bir sergi ile inceledi.

- O bir seksolog. Sağlıklı cinsel bilgi erişilebilirliği için çalışan Rayka Kumru ile Deniz Ülkütekin konuştu.

- Karikatürlerinde varoluşçu bir yaklaşım benimseyen sosyal medyanın sevilen çizeri Eren Boz Orhun Atmış’a konuştu.

- Doğru nefes almak bize ne getirir? Alican Elkorek açıklıyor…

- Gizemleri geriye sararak açığa çıkaran “Paradise”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Gece’nin sevilen solisti Can Baydar ikinci solo albüm hazırlıklarını ve yeni teklilerini Melodi Yapıcı ile paylaştı.

- Hipnoz hakkında bilinmeyenler Ömür Tanyel’in kaleminden.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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