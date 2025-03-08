Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Sezonun ses getiren oyunu “Kutsal”ın oyuncuları Deniz Ülkütekin ile birlikte “annelik” kavramını tartıştı.
- Aİle yeri neden var? Prof. Dr. Üstün Dökmen yüzeyde anlaşılmayan kadına yönelik küçümsemeleri inceledi.
- Avrupa’nın çıkmazlarına sanat eşliğinde bakmak… Ayça Ceylan sürdürülebilirlikten savaş ekonomisine eski kıtanın sorunlarını, geçmişin yaralarını taşıyan bir sergi ile inceledi.
- O bir seksolog. Sağlıklı cinsel bilgi erişilebilirliği için çalışan Rayka Kumru ile Deniz Ülkütekin konuştu.
- Karikatürlerinde varoluşçu bir yaklaşım benimseyen sosyal medyanın sevilen çizeri Eren Boz Orhun Atmış’a konuştu.
- Doğru nefes almak bize ne getirir? Alican Elkorek açıklıyor…
- Gizemleri geriye sararak açığa çıkaran “Paradise”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Gece’nin sevilen solisti Can Baydar ikinci solo albüm hazırlıklarını ve yeni teklilerini Melodi Yapıcı ile paylaştı.
- Hipnoz hakkında bilinmeyenler Ömür Tanyel’in kaleminden.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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