Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:11

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza sıcaklık katacak.

- Ceylan Ertem, “Sana Rağmen” isimli yeni albümünü Orhun Atmış’a anlattı.

- Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden ülkesinde dışlanan sosyal psikolojinin kurucularından Muzafer Sherif.

- Dünya çapında fenomen olan “The White Lotus” dizisi oyuncuları Michelle Monaghan ve Natasha Rothwell ile Başak Bıçak konuştu.

- Victoria Beckham küratör olursa… Bala Gürcan Madra, sanat ve moda arasındaki güncel etkileşimi araştırdı.

- Sürdürülebilir teknolojilerde ilgi çekici inovasyon. Isı pompalarının gelimini Ayça Ceylan inceledi.

- Sanatçı Pınar Ayhan, Ankara’nın başkent oluşunun 101. yılı nedeniyle sahneye koyduğu “Şehirlerin Ecesi ANKARA” oyununu Merve Kılıç’a anlattı.

- Cumhuriyetin yönünü belirleyen 1923 İktisat Kongresi’nde iki farklı zihniyetin yansımaları...

- Ayşe Acar’la felsefe ve yabancılaşma üzerine düşünceler…

- Bir Cumhuriyet ressamı: Saip Tuna, Güven Baykan’ın kaleminden.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.


Etiketler: #Cumhuriyet #Cumhuriyet Pazar #Pazar

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