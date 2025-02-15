Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
Cumhuriyet Pazar, pazarınıza sıcaklık katacak.
- Ceylan Ertem, “Sana Rağmen” isimli yeni albümünü Orhun Atmış’a anlattı.
- Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden ülkesinde dışlanan sosyal psikolojinin kurucularından Muzafer Sherif.
- Dünya çapında fenomen olan “The White Lotus” dizisi oyuncuları Michelle Monaghan ve Natasha Rothwell ile Başak Bıçak konuştu.
- Victoria Beckham küratör olursa… Bala Gürcan Madra, sanat ve moda arasındaki güncel etkileşimi araştırdı.
- Sürdürülebilir teknolojilerde ilgi çekici inovasyon. Isı pompalarının gelimini Ayça Ceylan inceledi.
- Sanatçı Pınar Ayhan, Ankara’nın başkent oluşunun 101. yılı nedeniyle sahneye koyduğu “Şehirlerin Ecesi ANKARA” oyununu Merve Kılıç’a anlattı.
- Cumhuriyetin yönünü belirleyen 1923 İktisat Kongresi’nde iki farklı zihniyetin yansımaları...
- Ayşe Acar’la felsefe ve yabancılaşma üzerine düşünceler…
- Bir Cumhuriyet ressamı: Saip Tuna, Güven Baykan’ın kaleminden.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.
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