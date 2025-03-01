Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Aşkların en zoru: Bir narsiste âşık olmak. Deniz Ülkütekin klinik psikolog Ezgi Taboğlu ile konuştu.
- Doğaya tüzel kişilik! Ayça Ceylan doğanın yıkımlara karşı yasal haklarını inceledi.
- Erken yaşta öğrenmenin çocuk için yaşam boyu sürecek getirileri Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.
- İki kadın lider iki ayrı yol. Kritik Almanya seçimlerinde öne çıkan Schwerdtner ve Weidel’i Deniz Ülkütekin karşılaştırdı.
- Sağlıklı oruç için sahurda lifli gıdaları tercih edin. Burçak Şener’den ramazanda beslenme tüyoları.
- Oscar’da ödüller bu gece shaibini buluyor ama ilk kazanan şimdiden belli. İptal kültürünün Oscar’ları nasıl etkilediğini Başak Bıçak yazdı.
- Ünlü ayakkabı markası Birkenstock tasarımlarını sanat eseri olarak tescillemek istedi. Sonuç mu? Bala Gürcan Madra yanıtlıyor.
- Sürgünde kurulan Öç Derneği ve Kemalist Cumhuriyet’i yıkma çabaları. Şaduman Halıcı’nın kaleminden.
- Ayşe Acar’dan Didem Madak’a atıfla "olumlama" üzerine.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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