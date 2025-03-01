Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:22

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:22

Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…

- Aşkların en zoru: Bir narsiste âşık olmak. Deniz Ülkütekin klinik psikolog Ezgi Taboğlu ile konuştu.

- Doğaya tüzel kişilik! Ayça Ceylan doğanın yıkımlara karşı yasal haklarını inceledi.

- Erken yaşta öğrenmenin çocuk için yaşam boyu sürecek getirileri Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.

- İki kadın lider iki ayrı yol. Kritik Almanya seçimlerinde öne çıkan Schwerdtner ve Weidel’i Deniz Ülkütekin karşılaştırdı.

- Sağlıklı oruç için sahurda lifli gıdaları tercih edin. Burçak Şener’den ramazanda beslenme tüyoları.

- Oscar’da ödüller bu gece shaibini buluyor ama ilk kazanan şimdiden belli. İptal kültürünün Oscar’ları nasıl etkilediğini Başak Bıçak yazdı.

- Ünlü ayakkabı markası Birkenstock tasarımlarını sanat eseri olarak tescillemek istedi. Sonuç mu? Bala Gürcan Madra yanıtlıyor.

- Sürgünde kurulan Öç Derneği ve Kemalist Cumhuriyet’i yıkma çabaları. Şaduman Halıcı’nın kaleminden.

- Ayşe Acar’dan Didem Madak’a atıfla "olumlama" üzerine.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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