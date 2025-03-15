Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:11

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:11

Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…

- Lirik popun sevilen sesi Ceren Gündoğdu yeni albümü “Işık Olur Gözlerin”i Orhun Atmış’a anlattı.

- Londra Moda Haftası yeşillendi. Ayça Ceylan etkinliğin 2026’da tamamen uygulamaya koyacağı sürdürülebilir ölçütleri inceledi.

- Anadolu lezzetlerinin izini süren şef Ömür Akkor ramazan sofraları için uyguladığı özel tarifleri Burçak Şener’e anlattı.

- “Avatar” unutulmaz müziklerinin canlı performansı ile sahnede. Deniz Ülkütekin solist Eleanor Grant ile bu sıra dışı deneyimi konuştu.

- Dev sanatçıların mücevhere dokunuşu… Bala Gürcan Madra dünyada ilgi çeken sergiyi kaleme aldı.

- Düşünme becerisinden yoksun bir toplum ve sonuçları… Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.

- Doğa Taşlardan tarih öncesinden kadın figürlerinin uğradığı politik sansürü anlattı.

- Göle maya çalmanın derin analizi… Ayşe Acar, Nasreddin Hoca felsefesini inceledi.

- Farklı kamera açısıyla sıra dışı bir deneyim sunan “Nickel Boys”u Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Bundan 105 yıl önce adım adım İstanbul’un işgali. Şaduman Halıcı yazdı.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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