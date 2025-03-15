Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Pazarın keyfi Cumhuriyet Pazar’la çıkar. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Lirik popun sevilen sesi Ceren Gündoğdu yeni albümü “Işık Olur Gözlerin”i Orhun Atmış’a anlattı.
- Londra Moda Haftası yeşillendi. Ayça Ceylan etkinliğin 2026’da tamamen uygulamaya koyacağı sürdürülebilir ölçütleri inceledi.
- Anadolu lezzetlerinin izini süren şef Ömür Akkor ramazan sofraları için uyguladığı özel tarifleri Burçak Şener’e anlattı.
- “Avatar” unutulmaz müziklerinin canlı performansı ile sahnede. Deniz Ülkütekin solist Eleanor Grant ile bu sıra dışı deneyimi konuştu.
- Dev sanatçıların mücevhere dokunuşu… Bala Gürcan Madra dünyada ilgi çeken sergiyi kaleme aldı.
- Düşünme becerisinden yoksun bir toplum ve sonuçları… Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.
- Doğa Taşlardan tarih öncesinden kadın figürlerinin uğradığı politik sansürü anlattı.
- Göle maya çalmanın derin analizi… Ayşe Acar, Nasreddin Hoca felsefesini inceledi.
- Farklı kamera açısıyla sıra dışı bir deneyim sunan “Nickel Boys”u Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Bundan 105 yıl önce adım adım İstanbul’un işgali. Şaduman Halıcı yazdı.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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