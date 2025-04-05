Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
Cumhuriyet Pazar, yaşamın renklerini yansıtan içerikleriyle karşınızda. İşte sayfalarımızdan yansıyanlar…
- İstanbulluların yeni tutkusu kürek çekmek. Orhun Atmış kürek tutkunlarıyla konuştu.
- Türk dünyasını birleştiren ezgiler Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden.
- Hava kirliliği seviyeleri alarm veriyor. Ayça Ceylan, veriler eşliğinde açıklıyor.
- Türkiye’de sevilen Norveçli indie müzisyen Resa Saffa Park İstanbul konseri öncesi Deniz Ülkütekin’e konuştu: ‘Gurbet’i coverlamayı düşünüyorum.'
- Dilşad Çelebi, çocukların algısını etkileyen Alice Harikalar Diyarında sendromunu kendi deneyimleri üzerinden anlattı.
- Gereksiz alışverişin önüne geçmeyi amaçlayan ve minimal ürünle lezzeti arayan mutfakta ısraf karşıtı minimalizm hareketi Burçak Şener’in kaleminden.
- Çağdaş zamanların meditasyonu mindfulness, her yönüyle Alican Elkorek’in kaleminden.
- Başak Bıçak Incel, Stacy, siyah hap, The Chad, kırmızı hap, Manosfer gibi kavramları deşen “Adolescence”i izledi ve yazdı.
- Yapay zekâ ile duygusal bağ kurmanın olası sonuçları ve bununla ilintili ELIZA etkisi Ömür Tanyel’in kaleminden.
- Doğa Taşlardan, 40 bin yıllık “aslan insan”ın güncel mesajını kaleme aldı.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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