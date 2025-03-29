Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Cumhuriyet Pazar, yaşamın renklerini yansıtan içerikleriyle karşınızda. İşte sayfalarımızdan yansıyanlar…

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:31

- Her dönem rol aldığı yapımlarda iz bırakan Ece Uslu, Deniz Ülkütekin’e konuştu: Hep içimden gelen sese kulak verdim.

- Prof. Dr. Üstün Dökmen, farklı coğrafyalarda yaşayan Türk soydaşlarımızın uğradığı zulümleri kaleme aldı.

- Ülkesinin iyiliği ve gezegen için direnen herkese rol model olacak bir isim olan Vandana Shiva’nın yaşamöyküsünü Ayça Ceylan yazdı.

- “Gidion’un Düğümü” ile tiyatro sahnesinde oldukça zorlayıcı bir oyunla izleyici ile buluşan Özge Özder ile Deniz Ülkütekin konuştu.

- Bağımsız müzik sahnesinin tanınan isimlerinden Selin Baycan ilk albümü “Aşina”nın ayrıntılarını Orhun Atmış ile paylaştı.

- Direniş ve protestolarda sanatın rolünü tarihten örneklerle Bala Gürcan Madra kaleme aldı.

- Heyecanla beklenen dizi “Severance”ın ikinci sezonunu Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Atlarla iletişimin püf noktaları Alara Baykent’ten.

- Martı Jonathan Livingston ve özgürlüğe kanat çırpanlar… Ayşe Acar yazdı.

- Şaduman Halıcı’dan işgal yıllarında bayram günleri.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

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Etiketler: #Pazar

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