Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
Cumhuriyet Pazar, yaşamın renklerini yansıtan içerikleriyle karşınızda. İşte sayfalarımızdan yansıyanlar…
- Her dönem rol aldığı yapımlarda iz bırakan Ece Uslu, Deniz Ülkütekin’e konuştu: Hep içimden gelen sese kulak verdim.
- Prof. Dr. Üstün Dökmen, farklı coğrafyalarda yaşayan Türk soydaşlarımızın uğradığı zulümleri kaleme aldı.
- Ülkesinin iyiliği ve gezegen için direnen herkese rol model olacak bir isim olan Vandana Shiva’nın yaşamöyküsünü Ayça Ceylan yazdı.
- “Gidion’un Düğümü” ile tiyatro sahnesinde oldukça zorlayıcı bir oyunla izleyici ile buluşan Özge Özder ile Deniz Ülkütekin konuştu.
- Bağımsız müzik sahnesinin tanınan isimlerinden Selin Baycan ilk albümü “Aşina”nın ayrıntılarını Orhun Atmış ile paylaştı.
- Direniş ve protestolarda sanatın rolünü tarihten örneklerle Bala Gürcan Madra kaleme aldı.
- Heyecanla beklenen dizi “Severance”ın ikinci sezonunu Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Atlarla iletişimin püf noktaları Alara Baykent’ten.
- Martı Jonathan Livingston ve özgürlüğe kanat çırpanlar… Ayşe Acar yazdı.
- Şaduman Halıcı’dan işgal yıllarında bayram günleri.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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