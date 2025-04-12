Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...
- Cumhuriyet Pazar, içinizi ısıtacak içeriklerle karşınızda. İşte bu haftaki içeriklerimiz…
- Muhalif tavrını gizlemeyen başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, Deniz Ülkütekin’e konuştu: Omurgalı insan severim.
- İtibar gösterişten mi gelir mütevazilikten mi? Prof. Dr. üstün Dökmen tarihten örneklerle açıklıyor.
- Üçüncü sezon finali, dünya çapında merak konusu olan “The White Lotus”u Başak Bıçak izledi ve yazdı.
- Tarihin köşe başlarında duran figürlerin son durağı, aynı zamanda bir açık hava müzesi olan Paris’teki Père Lachaise Mezarlığı Aylin Ayaz Yılmaz’ın kaleminden.
- Yaşamı ve doğayı sevmek yani biyofili. Ayça Ceylan farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkan biyofili örneklerini inceledi.
- Trump’ın yeni gümrük vergileri sanat dünyasında krize neden oldu. Artan maliyetler nasıl karşılanacak? Bala Gürcan Madra yazdı.
- “Fado’nun Kraliçesi” Amalia’ya tek kişilik oyunda yaşam veren Bestem yuvarlak ile Orhun Atmış konuştu.
- Devlet tiyatrolarının deneyimli yönetmeni Birkan Görgün ile Güven Baykan konuştu.
- Aydınlanma krizi ve 18. yüzyıldaki Tanrı sorgulamalarının günümüzdeki yansımaları Ayşe Acar’ın kaleminden.
- İşbirlikçi saldırılar ve işgal kuvvetleri güdümündeki güçler Kemalist mücadeleyi neden yıkamadı? Yanıt Şaduman Halıcı’dan.
- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…
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