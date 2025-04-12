Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:47

- Cumhuriyet Pazar, içinizi ısıtacak içeriklerle karşınızda. İşte bu haftaki içeriklerimiz…

- Muhalif tavrını gizlemeyen başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, Deniz Ülkütekin’e konuştu: Omurgalı insan severim.

- İtibar gösterişten mi gelir mütevazilikten mi? Prof. Dr. üstün Dökmen tarihten örneklerle açıklıyor.

- Üçüncü sezon finali, dünya çapında merak konusu olan “The White Lotus”u Başak Bıçak izledi ve yazdı.

- Tarihin köşe başlarında duran figürlerin son durağı, aynı zamanda bir açık hava müzesi olan Paris’teki Père Lachaise Mezarlığı Aylin Ayaz Yılmaz’ın kaleminden.

- Yaşamı ve doğayı sevmek yani biyofili. Ayça Ceylan farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkan biyofili örneklerini inceledi.

- Trump’ın yeni gümrük vergileri sanat dünyasında krize neden oldu. Artan maliyetler nasıl karşılanacak? Bala Gürcan Madra yazdı.

- “Fado’nun Kraliçesi” Amalia’ya tek kişilik oyunda yaşam veren Bestem yuvarlak ile Orhun Atmış konuştu.

- Devlet tiyatrolarının deneyimli yönetmeni Birkan Görgün ile Güven Baykan konuştu.

- Aydınlanma krizi ve 18. yüzyıldaki Tanrı sorgulamalarının günümüzdeki yansımaları Ayşe Acar’ın kaleminden.

- İşbirlikçi saldırılar ve işgal kuvvetleri güdümündeki güçler Kemalist mücadeleyi neden yıkamadı? Yanıt Şaduman Halıcı’dan.

- Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.


Etiketler: #Cumhuriyet Pazar #Devlet tiyatroları #Hayal Köseoğlu #Trump

İlgili Haberler

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler