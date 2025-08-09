Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1844. sayısıyla karşınızda.

*Düş kuran oyuncu, hikâye anlatan yapımcı

Selin Yeninci, altı yaşında başladığı oyunculuk serüvenini kendi yapım şirketiyle yeni bir boyuta taşıyor - Deniz Ülkütekin

*Algının büyüsü: Halo etkisi

Bir siyasetçiye neden bağlanırız? Bir kitabı neden kapağından yargılarız? “Halo etkisi” bu sorulara yanıt olabilir - Üstün Dökmen

*Prenseslikten direnişe

Osmanlı hanedanından Mevhibe Celaleddin, işgal altındaki İstanbul’da Mustafa Kemal’e istihbarat taşıyan bir direnişçiydi - Tolga Aydoğan

*‘Gerçekten akustik bir adamsın’

Balat’tan başlayan sahne yolculuğunda, kendi sahnesini kuran Akustikadam, şarkılarıyla duygulara ses veriyor - Deniz Ülkütekin

*Yaz sofralarına şef dokunuşu

Yayla domatesinden kaya levreğine, süzme yoğurttan nar ekşisine... Mutfağınızda şef eli değmiş gibi bir yaz serinliği - Burçak Şener

*Ormanın zarif estetiği

Taç utangaçlığı: Ağaçların birbirine değmeden birlikte büyüdüğü sessiz bir uyum. Doğa, mesafeyle kurulan derin bağları fısıldıyor bize... - Ayça Ceylan

*Divandan ekrana: Terapi değişiyor

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren çevrimiçi terapi, artık klasik seansların yerini alıyor. - Ömür Tanyel

*Doğada çözülen düğümler: ‘Untamed’

Eric Bana’nın başrolünde olduğu “Untamed”, geçmişle yüzleşmeyle derinleşen bir yolculuk anlatıyor. - Başak Bıçak

*İstanbul’un vokal çemberi

550 müzisyenin bir araya geldiği Uluslararası A Cappella Festivali, müziği evrensel bir dile dönüştürüyor. - Orhun Atmış

*Akıl ve duygu arasında kaybolan özne

Foucault’ya göre bilmek, artık kendini tanımak değil. Özne, makineleşmiş akıl karşısında yerini kaybediyor. - Ayşe Acar

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

