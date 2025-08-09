Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1844. sayısıyla karşınızda.

*Düş kuran oyuncu, hikâye anlatan yapımcı

Selin Yeninci, altı yaşında başladığı oyunculuk serüvenini kendi yapım şirketiyle yeni bir boyuta taşıyor - Deniz Ülkütekin

*Algının büyüsü: Halo etkisi

Bir siyasetçiye neden bağlanırız? Bir kitabı neden kapağından yargılarız? “Halo etkisi” bu sorulara yanıt olabilir - Üstün Dökmen

*Prenseslikten direnişe

Osmanlı hanedanından Mevhibe Celaleddin, işgal altındaki İstanbul’da Mustafa Kemal’e istihbarat taşıyan bir direnişçiydi - Tolga Aydoğan

*‘Gerçekten akustik bir adamsın’

Balat’tan başlayan sahne yolculuğunda, kendi sahnesini kuran Akustikadam, şarkılarıyla duygulara ses veriyor - Deniz Ülkütekin

*Yaz sofralarına şef dokunuşu

Yayla domatesinden kaya levreğine, süzme yoğurttan nar ekşisine... Mutfağınızda şef eli değmiş gibi bir yaz serinliği - Burçak Şener

*Ormanın zarif estetiği

Taç utangaçlığı: Ağaçların birbirine değmeden birlikte büyüdüğü sessiz bir uyum. Doğa, mesafeyle kurulan derin bağları fısıldıyor bize... - Ayça Ceylan

*Divandan ekrana: Terapi değişiyor

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren çevrimiçi terapi, artık klasik seansların yerini alıyor. - Ömür Tanyel

*Doğada çözülen düğümler: ‘Untamed’

Eric Bana’nın başrolünde olduğu “Untamed”, geçmişle yüzleşmeyle derinleşen bir yolculuk anlatıyor. - Başak Bıçak

*İstanbul’un vokal çemberi

550 müzisyenin bir araya geldiği Uluslararası A Cappella Festivali, müziği evrensel bir dile dönüştürüyor. - Orhun Atmış

*Akıl ve duygu arasında kaybolan özne

Foucault’ya göre bilmek, artık kendini tanımak değil. Özne, makineleşmiş akıl karşısında yerini kaybediyor. - Ayşe Acar

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

