Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎬 ‘Hayal dünyamın kilidini annem açtı’

“Yeni Nesil Aile” dizisinde kuşak çatışmasını canlandıran Sumru Yavrucuk, oyunculuğa yönelmesinde annesinin belirleyici olduğunu söylüyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🇹🇷 Gözümüzden gönlümüze aktı

10 Kasım’ı anlatırken “vefat” yerine tasavvuftan bir ifadeyi kullanmak istiyorum: Atatürk gözümüzden gönlümüze aktı.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌫️ Çocukların görünmez düşmanı: Hava kirliliği

Hava kirliliği çocukların yalnızca solunumunu değil, geleceğini de tehdit ediyor. Temiz hava bir ayrıcalık değil, her çocuğun temel hakkı.

✍ Ayça Ceylan

🇹🇷 Cumhuriyet’in 10 Kasım’ı

Cumhuriyet Gazetesi’nin sayfalarından, ulusun kalbinde yankılanan o günün sessizliğine bir yolculuk. Atatürk’ün ardından tutulan yas, bir milletin hafızasında hâlâ canlı.

✍ Şaduman Halıcı

🧬 Kimlik arayışından direnişe

“The Boys” evreninin yan ürünü“Gen V” ikinci sezonunda kendi yöntemleriyle kendi anlatısını öne çıkarıyor.

✍ Başak Bıçak

🎨 Sanatla iyileşmenin bilimsel kanıtı

King’s College araştırmasına göre sanat sadece ruhu değil, bedeni de iyileştiriyor. Gerçek bir eserin karşısında kalp atışımız bile dengeye giriyor.

✍ Bala Gürcan Madra

⏳ Merkezin hızı

Zaman, anneliğin telaşında hızlanırken bir çocuğun yavaşlığında saklanıyor. Belki de yaş almak, bir cismin kara deliğin merkezine yaklaşırken hızlanmasından ibaret.

✍ Dilşad Çelebi

📸 Mercan’ın izinde...

35 yaşında aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı Mercan’ın hayali, Ayvalık’taki “Mercanev”de yaşamaya devam ediyor.

✍ Orhun Atmış

🏰 Kafka’yla Prag gezintisi

Simyacılar Sokağı’ndan U Kalicha’ya, Kafka’nın gölgesinde dolaşan kent, geçmişin büyüsünü, edebiyatın izleriyle bugüne taşıyor.

✍ Ahmet Arpad

🎨 Boyanın hafızası, zamanın tanığı

Namık İsmail’in resimleri, savaşın gölgesiyle gündeliğin dinginliğini aynı tuvale taşır. Her fırça darbesiyle zamanı kayda geçirir.

✍ Güven Baykan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

