Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

8.11.2025 10:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1857. sayısıyla karşınızda.

🎬 ‘Hayal dünyamın kilidini annem açtı’

“Yeni Nesil Aile” dizisinde kuşak çatışmasını canlandıran Sumru Yavrucuk, oyunculuğa yönelmesinde annesinin belirleyici olduğunu söylüyor.

Deniz Ülkütekin

🇹🇷 Gözümüzden gönlümüze aktı

10 Kasım’ı anlatırken “vefat” yerine tasavvuftan bir ifadeyi kullanmak istiyorum: Atatürk gözümüzden gönlümüze aktı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌫️ Çocukların görünmez düşmanı: Hava kirliliği

Hava kirliliği çocukların yalnızca solunumunu değil, geleceğini de tehdit ediyor. Temiz hava bir ayrıcalık değil, her çocuğun temel hakkı.

Ayça Ceylan

🇹🇷 Cumhuriyet’in 10 Kasım’ı

Cumhuriyet Gazetesi’nin sayfalarından, ulusun kalbinde yankılanan o günün sessizliğine bir yolculuk. Atatürk’ün ardından tutulan yas, bir milletin hafızasında hâlâ canlı.

Şaduman Halıcı

🧬 Kimlik arayışından direnişe

“The Boys” evreninin yan ürünü“Gen V” ikinci sezonunda kendi yöntemleriyle kendi anlatısını öne çıkarıyor.

Başak Bıçak

🎨 Sanatla iyileşmenin bilimsel kanıtı

King’s College araştırmasına göre sanat sadece ruhu değil, bedeni de iyileştiriyor. Gerçek bir eserin karşısında kalp atışımız bile dengeye giriyor.

Bala Gürcan Madra

Merkezin hızı

Zaman, anneliğin telaşında hızlanırken bir çocuğun yavaşlığında saklanıyor. Belki de yaş almak, bir cismin kara deliğin merkezine yaklaşırken hızlanmasından ibaret.

Dilşad Çelebi

📸 Mercan’ın izinde...

35 yaşında aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı Mercan’ın hayali, Ayvalık’taki “Mercanev”de yaşamaya devam ediyor.

Orhun Atmış

🏰 Kafka’yla Prag gezintisi

Simyacılar Sokağı’ndan U Kalicha’ya, Kafka’nın gölgesinde dolaşan kent, geçmişin büyüsünü, edebiyatın izleriyle bugüne taşıyor.

Ahmet Arpad

🎨 Boyanın hafızası, zamanın tanığı

Namık İsmail’in resimleri, savaşın gölgesiyle gündeliğin dinginliğini aynı tuvale taşır. Her fırça darbesiyle zamanı kayda geçirir.

Güven Baykan

🗺 Kültür Rotası…

Berrin Karadeniz

