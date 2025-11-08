Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1857. sayısıyla karşınızda.
🎬 ‘Hayal dünyamın kilidini annem açtı’
“Yeni Nesil Aile” dizisinde kuşak çatışmasını canlandıran Sumru Yavrucuk, oyunculuğa yönelmesinde annesinin belirleyici olduğunu söylüyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🇹🇷 Gözümüzden gönlümüze aktı
10 Kasım’ı anlatırken “vefat” yerine tasavvuftan bir ifadeyi kullanmak istiyorum: Atatürk gözümüzden gönlümüze aktı.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌫️ Çocukların görünmez düşmanı: Hava kirliliği
Hava kirliliği çocukların yalnızca solunumunu değil, geleceğini de tehdit ediyor. Temiz hava bir ayrıcalık değil, her çocuğun temel hakkı.
✍ Ayça Ceylan
🇹🇷 Cumhuriyet’in 10 Kasım’ı
Cumhuriyet Gazetesi’nin sayfalarından, ulusun kalbinde yankılanan o günün sessizliğine bir yolculuk. Atatürk’ün ardından tutulan yas, bir milletin hafızasında hâlâ canlı.
✍ Şaduman Halıcı
🧬 Kimlik arayışından direnişe
“The Boys” evreninin yan ürünü“Gen V” ikinci sezonunda kendi yöntemleriyle kendi anlatısını öne çıkarıyor.
✍ Başak Bıçak
🎨 Sanatla iyileşmenin bilimsel kanıtı
King’s College araştırmasına göre sanat sadece ruhu değil, bedeni de iyileştiriyor. Gerçek bir eserin karşısında kalp atışımız bile dengeye giriyor.
✍ Bala Gürcan Madra
⏳ Merkezin hızı
Zaman, anneliğin telaşında hızlanırken bir çocuğun yavaşlığında saklanıyor. Belki de yaş almak, bir cismin kara deliğin merkezine yaklaşırken hızlanmasından ibaret.
✍ Dilşad Çelebi
📸 Mercan’ın izinde...
35 yaşında aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı Mercan’ın hayali, Ayvalık’taki “Mercanev”de yaşamaya devam ediyor.
✍ Orhun Atmış
🏰 Kafka’yla Prag gezintisi
Simyacılar Sokağı’ndan U Kalicha’ya, Kafka’nın gölgesinde dolaşan kent, geçmişin büyüsünü, edebiyatın izleriyle bugüne taşıyor.
✍ Ahmet Arpad
🎨 Boyanın hafızası, zamanın tanığı
Namık İsmail’in resimleri, savaşın gölgesiyle gündeliğin dinginliğini aynı tuvale taşır. Her fırça darbesiyle zamanı kayda geçirir.
✍ Güven Baykan
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
