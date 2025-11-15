Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.11.2025 10:09:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1858. sayısıyla karşınızda.

🎭 Hem bir lütuf hem de bir lanet

Şenay Gürler ve Şerif Erol, Fora oyununda bir aile yemeği üzerinden kuşak farklarını, ebeveynliğin karmaşasını ve sevgiyle kontrol arasındaki ince çizgiyi sahneye taşıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

💛 LÖSEV’li babalar

Lösante Hastanesi’nde lösemili çocuklar, yukarıdan görebilsinler diye babalarının bahçeye taşlarla yazdığı isimlerini okuyor. Bu sessiz sevgi gösterisi, babaların da en az anneler kadar empatiye sahip olduğunun kanıtı.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌎 COP30: Paris Anlaşması’nın 10. yılında yeni bir eşik

Amazon’un kalbindeki COP30 zirvesi, artık sözden çok eylemin zamanı geldiğini hatırlatıyor.

✍ Ayça Ceylan

📚 Atatürk neden başöğretmendir?

Atatürk, yalnızca bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda “Cumhuriyet okulunun” başöğretmenidir. En büyük dersi, özgür düşünmeyi öğretmektir.

✍ Ayşe Acar

🍳 Hızlı, kolay, viral

Üç malzemeli kurabiyeler, beş dakikalık makarnalar ve hızla kaydırılan videolar... Sosyal medya artık yalnızca tarif değil, yepyeni bir yemek kültürü üretiyor.

✍ Burçak Şener

🎬 ‘Amacım karakterlerimin bugünde yankılanmasıydı’

HBO’nun “Merteuil” dizisinin yönetmen Jessica Palud, 18. yüzyılın Merteuil’ünü bugünün kadınlarıyla buluşturuyor.

✍ Başak Bıçak

⚽ Karakolda biten maç

1935’te Fenerbahçe ile Avusturyalı Libertas Wien arasında oynanan dostluk maçı, karakolda biten bir skandala dönüştü.

✍ Tolga Aydoğan

🎨 ‘Benliğimiz sürekli akış halinde’

Ayvalık’taki Barbara Residency’de üretim yapan sanatçı Ege Subaşı, mekânın dinginliğinin ve doğanın içinden gelen ışığın paletini değiştirdiğini söylüyor.

✍ Orhun Atmış 

🐎 Atların duyu dünyası

Atlar, insanlardan çok daha geniş bir algı evrenine sahip. Onları anlamanın yolu, bu sessiz ama güçlü duyulara kulak vermekten geçiyor.

✍ Alara Baykent

🌌 Kaosun içinde düzen aramak

Entropi yalnızca maddenin değil, insanın da hikâyesidir.

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

