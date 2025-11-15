Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1858. sayısıyla karşınızda.

🎭 Hem bir lütuf hem de bir lanet

Şenay Gürler ve Şerif Erol, Fora oyununda bir aile yemeği üzerinden kuşak farklarını, ebeveynliğin karmaşasını ve sevgiyle kontrol arasındaki ince çizgiyi sahneye taşıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

💛 LÖSEV’li babalar

Lösante Hastanesi’nde lösemili çocuklar, yukarıdan görebilsinler diye babalarının bahçeye taşlarla yazdığı isimlerini okuyor. Bu sessiz sevgi gösterisi, babaların da en az anneler kadar empatiye sahip olduğunun kanıtı.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌎 COP30: Paris Anlaşması’nın 10. yılında yeni bir eşik

Amazon’un kalbindeki COP30 zirvesi, artık sözden çok eylemin zamanı geldiğini hatırlatıyor.

✍ Ayça Ceylan

📚 Atatürk neden başöğretmendir?

Atatürk, yalnızca bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda “Cumhuriyet okulunun” başöğretmenidir. En büyük dersi, özgür düşünmeyi öğretmektir.

✍ Ayşe Acar

🍳 Hızlı, kolay, viral

Üç malzemeli kurabiyeler, beş dakikalık makarnalar ve hızla kaydırılan videolar... Sosyal medya artık yalnızca tarif değil, yepyeni bir yemek kültürü üretiyor.

✍ Burçak Şener

🎬 ‘Amacım karakterlerimin bugünde yankılanmasıydı’

HBO’nun “Merteuil” dizisinin yönetmen Jessica Palud, 18. yüzyılın Merteuil’ünü bugünün kadınlarıyla buluşturuyor.

✍ Başak Bıçak

⚽ Karakolda biten maç

1935’te Fenerbahçe ile Avusturyalı Libertas Wien arasında oynanan dostluk maçı, karakolda biten bir skandala dönüştü.

✍ Tolga Aydoğan

🎨 ‘Benliğimiz sürekli akış halinde’

Ayvalık’taki Barbara Residency’de üretim yapan sanatçı Ege Subaşı, mekânın dinginliğinin ve doğanın içinden gelen ışığın paletini değiştirdiğini söylüyor.

✍ Orhun Atmış

🐎 Atların duyu dünyası

Atlar, insanlardan çok daha geniş bir algı evrenine sahip. Onları anlamanın yolu, bu sessiz ama güçlü duyulara kulak vermekten geçiyor.

✍ Alara Baykent

🌌 Kaosun içinde düzen aramak

Entropi yalnızca maddenin değil, insanın da hikâyesidir.

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

