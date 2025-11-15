Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1858. sayısıyla karşınızda.
🎭 Hem bir lütuf hem de bir lanet
Şenay Gürler ve Şerif Erol, Fora oyununda bir aile yemeği üzerinden kuşak farklarını, ebeveynliğin karmaşasını ve sevgiyle kontrol arasındaki ince çizgiyi sahneye taşıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
💛 LÖSEV’li babalar
Lösante Hastanesi’nde lösemili çocuklar, yukarıdan görebilsinler diye babalarının bahçeye taşlarla yazdığı isimlerini okuyor. Bu sessiz sevgi gösterisi, babaların da en az anneler kadar empatiye sahip olduğunun kanıtı.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌎 COP30: Paris Anlaşması’nın 10. yılında yeni bir eşik
Amazon’un kalbindeki COP30 zirvesi, artık sözden çok eylemin zamanı geldiğini hatırlatıyor.
✍ Ayça Ceylan
📚 Atatürk neden başöğretmendir?
Atatürk, yalnızca bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda “Cumhuriyet okulunun” başöğretmenidir. En büyük dersi, özgür düşünmeyi öğretmektir.
✍ Ayşe Acar
🍳 Hızlı, kolay, viral
Üç malzemeli kurabiyeler, beş dakikalık makarnalar ve hızla kaydırılan videolar... Sosyal medya artık yalnızca tarif değil, yepyeni bir yemek kültürü üretiyor.
✍ Burçak Şener
🎬 ‘Amacım karakterlerimin bugünde yankılanmasıydı’
HBO’nun “Merteuil” dizisinin yönetmen Jessica Palud, 18. yüzyılın Merteuil’ünü bugünün kadınlarıyla buluşturuyor.
✍ Başak Bıçak
⚽ Karakolda biten maç
1935’te Fenerbahçe ile Avusturyalı Libertas Wien arasında oynanan dostluk maçı, karakolda biten bir skandala dönüştü.
✍ Tolga Aydoğan
🎨 ‘Benliğimiz sürekli akış halinde’
Ayvalık’taki Barbara Residency’de üretim yapan sanatçı Ege Subaşı, mekânın dinginliğinin ve doğanın içinden gelen ışığın paletini değiştirdiğini söylüyor.
✍ Orhun Atmış
🐎 Atların duyu dünyası
Atlar, insanlardan çok daha geniş bir algı evrenine sahip. Onları anlamanın yolu, bu sessiz ama güçlü duyulara kulak vermekten geçiyor.
✍ Alara Baykent
🌌 Kaosun içinde düzen aramak
Entropi yalnızca maddenin değil, insanın da hikâyesidir.
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
