9.05.2026 10:40:00
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1883. sayısıyla karşınızda.

💐 Annelik insanı nasıl dönüştürüyor?

İrem Helvacıoğlu, Pelin Akil, Meltem Yılmazkaya, Tuğba Çom, Işın karaca, Nilgün Baştuğ Kurt anneliğin yaşamlarında açtığı yeni yolları anlatıyor.

✍️ Ömür Kurt

🌸 Anneler için en değerli hediye!

Anneler için asıl ihtiyaç romantik jestler değil zamanı, emeği ve görünmez yükleri gerçekten paylaşan daha adil bir yaşam tasarımı olabilir.

✍️ Özlem Yalım

🏛️ Tarihe tanıklık eden köşk

Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden Pembe Köşk, yalnızca bir aile evi değil; Atatürk’ün vizyonunun, devrimlerin ve hafızanın hâlâ canlı kaldığı bir mekân olarak genç kuşakları geçmişle buluşturuyor.

✍️ Tolga Aydoğan

🪶 Bir Kızılderili nikâhından yola çıkan Üstün Dökmen, doğaya ve topluma saygı üzerine kurulu kültürlerin nasıl yok edildiğini anlatırken ahlak ile güç arasındaki gerilimi de sorguluyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌱 Görünmeyen yaşam alarm veriyor

Toprağın altında yaşayan canlı ağları, gıdadan iklim dengesine kadar yaşamın devamı için büyük önem taşıyor ancak veriler iç açıcı değil.

✍️ Ayça Ceylan

🎭 Sanat dünyasında büyüyen çatlak

Venedik Bienali’nde jüri istifaları, kaldırılan Altın Aslan ödülleri ve ulusal temsil krizleri, bienalin yıllardır ertelediği yapısal çelişkileri görünür hale getirdi.

✍️ Bala Gürcan Madra

🎧 Frekans açıldı

Sıla’nın otobiyografik yolculuğundan Soft Analog’un karanlık disko estetiğine uzanan geniş bir seçki bu ayın sesini belirliyor.

✍️ Orhun Atmış

🎬 Öfke vardı, tema kayboldu

İlk sezonunda absürt intikam hikâyesini, evrensel bir anlatıya dönüştüren “Beef”, ikinci sezonunda aynı derinliği yakalamakta zorlanıyor.

✍️ Başak Bıçak

🗺️ Kültür Rotası… 

✍️ Berrin Karadeniz

