Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

💐 Annelik insanı nasıl dönüştürüyor?
İrem Helvacıoğlu, Pelin Akil, Meltem Yılmazkaya, Tuğba Çom, Işın karaca, Nilgün Baştuğ Kurt anneliğin yaşamlarında açtığı yeni yolları anlatıyor.
✍️ Ömür Kurt
🌸 Anneler için en değerli hediye!
Anneler için asıl ihtiyaç romantik jestler değil zamanı, emeği ve görünmez yükleri gerçekten paylaşan daha adil bir yaşam tasarımı olabilir.
✍️ Özlem Yalım
🏛️ Tarihe tanıklık eden köşk
Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık eden Pembe Köşk, yalnızca bir aile evi değil; Atatürk’ün vizyonunun, devrimlerin ve hafızanın hâlâ canlı kaldığı bir mekân olarak genç kuşakları geçmişle buluşturuyor.
✍️ Tolga Aydoğan
🪶 Bir Kızılderili nikâhından yola çıkan Üstün Dökmen, doğaya ve topluma saygı üzerine kurulu kültürlerin nasıl yok edildiğini anlatırken ahlak ile güç arasındaki gerilimi de sorguluyor.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌱 Görünmeyen yaşam alarm veriyor
Toprağın altında yaşayan canlı ağları, gıdadan iklim dengesine kadar yaşamın devamı için büyük önem taşıyor ancak veriler iç açıcı değil.
✍️ Ayça Ceylan
🎭 Sanat dünyasında büyüyen çatlak
Venedik Bienali’nde jüri istifaları, kaldırılan Altın Aslan ödülleri ve ulusal temsil krizleri, bienalin yıllardır ertelediği yapısal çelişkileri görünür hale getirdi.
✍️ Bala Gürcan Madra
🎧 Frekans açıldı
Sıla’nın otobiyografik yolculuğundan Soft Analog’un karanlık disko estetiğine uzanan geniş bir seçki bu ayın sesini belirliyor.
✍️ Orhun Atmış
🎬 Öfke vardı, tema kayboldu
İlk sezonunda absürt intikam hikâyesini, evrensel bir anlatıya dönüştüren “Beef”, ikinci sezonunda aynı derinliği yakalamakta zorlanıyor.
✍️ Başak Bıçak
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
