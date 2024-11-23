Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor…

Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:48

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:48

Yine bir pazar yine Cumhuriyet Pazar… Geleneksel pazar alışkanlığınız 1807. sayısıyla sizlerle. İşte içeriklerimiz.

•? ?Başarılı komedyen Sarp Bozkurt son filmi “Dünya Varmış”ı ve mizaha bakış açısını Deniz Ülkütekin’e anlattı: ‘Şaka yapmayı sevmiyorum.’

•? ?ABD iklim inkârcısı mı oluyor? Ayça Ceylan ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yeni enerji bakanını araştırdı.

•? ?İlk yalanı nasıl söylenir. Prof. Dr. üstün Dökmen “yalan”ı incelemeye çocukluk dönemi ve yalan ilişkisini kaleme aldı.

•? ?Yapay zekâ sanatçı Ai-Da’dan rekor satış. Bala Gürcan Madra yapay zekânın sanattaki yükselişini inceledi.

•? ?Cadı tarihine feminist bir bakış. İngiliz yönetmen Elizabeth Sankey ile “Cadılar” filmi üzerine Orhun Atmış konuştu.

•? ?Türkçe sözlü reggae müziğin başarılı ismi Özge Ürer müzik kariyerini Deniz Ülkütkein’e anlattı.

•? ?Ulu önder “başöğretmen” unvanını nasıl aldı? Şaduman Halıcı’nın kaleminden.

•? ?Cate Blanchett’li “Disclaimer”ı Başak Bıçak izledi ve yazdı.

•? ?Hatıraları uyandıran mutfak Telezzüz’ü Jale Özgentürk gezdi ve yazdı.

•? ?Ayşe Acar, Türk Devrimi’ne felsefenin ışığında baktı.

•? ?Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası…

•? ?Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın.