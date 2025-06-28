Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1838. sayısıyla karşınızda.
Kalbinin attığı yerde
Başak Gümülcinelioğlu’yla “Aşkı Hatırla” dizisindeki Umay karakterinden doğacak oğluna hazırladığı şarkı listesine uzanan üretken bir yolculuğu konuştuk - Deniz Ülkütekin
Plastiği reddet, geleceği inşa et
Mikroplastikler yalnızca doğayı değil bedenimizi de tehdit ediyor. Plastiksiz Temmuz, küçük adımlarla büyük dönüşümler yaratmaya çağırıyor - Ayça Ceylan
Frekansı yakalamak
Bir jest, bir bakış, bir cümle… İnsanlar bazen en karmaşık sorunları bile anlaşarak çözebilir. Üstün Dökmen, iletişimin incelikli yollarını anlatıyor - Prof. Dr. Üstün Dökmen
Gastronominin yeni rotası: Güney
Şef restoranları tatil sofralarına damga vuracak. Tabakta sadelik, mutfakta teknik, sofrada sanat arayanlara özel bir lezzet rehberi - Burçak Şener
Antik ekmeğe özel reçete
Eskişehir Küllüoba Höyüğü’nde bulunan 5 bin yıllık ekmek tarifi, Anadolu’nun en eski ekmek örneğini sofralara taşıyor - Emirhan Çoban
Zirveden düşüş
Jon Hamm’in başrolde yer aldığı “Your Friends & Neighbors” dizisi, yatırım fonu yöneticiliğinden hırsızlığa uzanan sarsıcı bir düşüşü aktarıyor - Başak Bıçak
Zamanın kenarında bir ses
Lo-fi dokunuşlarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan Jessica Pratt, 5 Temmuz’daki İstanbul konseri öncesi sorularımızı yanıtladı - Deniz Ülkütekin
Kendi yolum, kendi ritmim
Dans videolarıyla tanındı, müzikle iç sesini buldu. Berrin Keklikler, çokkültürlü kimliği ve “bir kalıba sığmayan” tarzıyla kendi yolunda ilerliyor - Melodi Yapıcı
Üç büyük şehirde eş zamanlı müzik keyfi
Sound of Europe 4–6 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de müzikseverlerle buluşuyor. Etkinlikte genç ve yetenekli Türk ve yabancı müzisyenler sahne alacak - Orhun Atmış
Bilim, zorunluluk ve bir itiraz
Determinist bilim anlayışının gölgesinde özgürlük mümkün mü? Émile Boutroux’nun 150 yıl önceki itirazı, hâlâ felsefe ile bilimin kesişiminde yankılanıyor - Ayşe Acar
Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz
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