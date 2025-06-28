Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor

Keyifli söyleşiler, güncel trendler, ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1838. sayısıyla karşınızda.

Kalbinin attığı yerde

Başak Gümülcinelioğlu’yla “Aşkı Hatırla” dizisindeki Umay karakterinden doğacak oğluna hazırladığı şarkı listesine uzanan üretken bir yolculuğu konuştuk - Deniz Ülkütekin

Plastiği reddet, geleceği inşa et

Mikroplastikler yalnızca doğayı değil bedenimizi de tehdit ediyor. Plastiksiz Temmuz, küçük adımlarla büyük dönüşümler yaratmaya çağırıyor - Ayça Ceylan

Frekansı yakalamak

Bir jest, bir bakış, bir cümle… İnsanlar bazen en karmaşık sorunları bile anlaşarak çözebilir. Üstün Dökmen, iletişimin incelikli yollarını anlatıyor - Prof. Dr. Üstün Dökmen

Gastronominin yeni rotası: Güney

Şef restoranları tatil sofralarına damga vuracak. Tabakta sadelik, mutfakta teknik, sofrada sanat arayanlara özel bir lezzet rehberi - Burçak Şener

Antik ekmeğe özel reçete

Eskişehir Küllüoba Höyüğü’nde bulunan 5 bin yıllık ekmek tarifi, Anadolu’nun en eski ekmek örneğini sofralara taşıyor - Emirhan Çoban

Zirveden düşüş

Jon Hamm’in başrolde yer aldığı “Your Friends & Neighbors” dizisi, yatırım fonu yöneticiliğinden hırsızlığa uzanan sarsıcı bir düşüşü aktarıyor - Başak Bıçak

Zamanın kenarında bir ses

Lo-fi dokunuşlarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan Jessica Pratt, 5 Temmuz’daki İstanbul konseri öncesi sorularımızı yanıtladı - Deniz Ülkütekin

Kendi yolum, kendi ritmim

Dans videolarıyla tanındı, müzikle iç sesini buldu. Berrin Keklikler, çokkültürlü kimliği ve “bir kalıba sığmayan” tarzıyla kendi yolunda ilerliyor - Melodi Yapıcı

Üç büyük şehirde eş zamanlı müzik keyfi

Sound of Europe 4–6 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de müzikseverlerle buluşuyor. Etkinlikte genç ve yetenekli Türk ve yabancı müzisyenler sahne alacak - Orhun Atmış

Bilim, zorunluluk ve bir itiraz

Determinist bilim anlayışının gölgesinde özgürlük mümkün mü? Émile Boutroux’nun 150 yıl önceki itirazı, hâlâ felsefe ile bilimin kesişiminde yankılanıyor - Ayşe Acar

Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

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