Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor!

23.08.2025 11:33:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1846. sayısıyla karşınızda.

*Ofansif mizah, feminen sahne: Miray Akovalıgil

Kimi kızıyor, kimi gülüyor ama o ne mizahından vazgeçiyor ne de sahnesinden. 10 yıllık inatçı bir yolculuk ve gülmenin arkasındaki ciddiyetle sahnede parlıyor - Deniz Ülkütekin

*Bilgi çağında yön kaybı

Bilgiye erişim kolaylaştı ama gerçeğe ulaşmak hiç bu kadar zor olmamıştı - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*Yasaklamak için ne bekliyorsunuz?

Yangından kurtulan canlar, avcılık tehdidiyle karşı karşıya. Av ihaleleriyle doğaya açılan savaş, yaşam hakkına açık bir saldırı - Ayça Ceylan

*Karanlığın Gözbebeği: Wednesday

Jenna Ortega'nın unutulmaz performansıyla Netflix'in gotik yıldızı Wednesday, ikinci sezonda aile sırlarıyla derinleşiyor - Başak Bıçak

*Bozcaada’da alışılmışın dışında caz

Bu yıl ilk kez yapılan açık çağrıyla müziğin sınırlarını zorlayan yeni sesler Bozcaada Caz Festivali'nde sahne alacak - Orhun Atmış

*Zihnin sonsuz yolculuğu

Dalgınlık, zekânın görünmeyen haritasıdır. Zihnin serbest dolaşımıyla oluşan fikir kıvılcımları, öğrenmenin en derin kaynaklarından olabilir - Ömür Tanyel

*Düşlerin kenti Viyana

Tarihi zarafetiyle Viyana, yalnızca estetik değil yaşam kalitesiyle de dünyanın en huzurlu kentlerinden - Ahmet Arpad

*Bitişle başlangıç arasında

Yaşam gibi binicilikte de geçişler fark yaratır - Alara Baykent

*Samsun’dan önce altı ay

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmeden önce İstanbul’da geçirdiği altı ay, bağımsızlık mücadelesinin stratejik temelini oluşturdu - Ayşe Acar

*Tarihten sanata uzanan yaşam aksı

150 yıllık miras, kapsamlı restorasyonlarla yaşam buldu; Akaretler artık İstanbul’un sanat vizyonunun merkezinde - Jale Özgentürk

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

