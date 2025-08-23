Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1846. sayısıyla karşınızda.

*Ofansif mizah, feminen sahne: Miray Akovalıgil

Kimi kızıyor, kimi gülüyor ama o ne mizahından vazgeçiyor ne de sahnesinden. 10 yıllık inatçı bir yolculuk ve gülmenin arkasındaki ciddiyetle sahnede parlıyor - Deniz Ülkütekin

*Bilgi çağında yön kaybı

Bilgiye erişim kolaylaştı ama gerçeğe ulaşmak hiç bu kadar zor olmamıştı - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*Yasaklamak için ne bekliyorsunuz?

Yangından kurtulan canlar, avcılık tehdidiyle karşı karşıya. Av ihaleleriyle doğaya açılan savaş, yaşam hakkına açık bir saldırı - Ayça Ceylan

*Karanlığın Gözbebeği: Wednesday

Jenna Ortega'nın unutulmaz performansıyla Netflix'in gotik yıldızı Wednesday, ikinci sezonda aile sırlarıyla derinleşiyor - Başak Bıçak

*Bozcaada’da alışılmışın dışında caz

Bu yıl ilk kez yapılan açık çağrıyla müziğin sınırlarını zorlayan yeni sesler Bozcaada Caz Festivali'nde sahne alacak - Orhun Atmış

*Zihnin sonsuz yolculuğu

Dalgınlık, zekânın görünmeyen haritasıdır. Zihnin serbest dolaşımıyla oluşan fikir kıvılcımları, öğrenmenin en derin kaynaklarından olabilir - Ömür Tanyel

*Düşlerin kenti Viyana

Tarihi zarafetiyle Viyana, yalnızca estetik değil yaşam kalitesiyle de dünyanın en huzurlu kentlerinden - Ahmet Arpad

*Bitişle başlangıç arasında

Yaşam gibi binicilikte de geçişler fark yaratır - Alara Baykent

*Samsun’dan önce altı ay

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmeden önce İstanbul’da geçirdiği altı ay, bağımsızlık mücadelesinin stratejik temelini oluşturdu - Ayşe Acar

*Tarihten sanata uzanan yaşam aksı

150 yıllık miras, kapsamlı restorasyonlarla yaşam buldu; Akaretler artık İstanbul’un sanat vizyonunun merkezinde - Jale Özgentürk

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!