Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor!

*Ofansif mizah, feminen sahne: Miray Akovalıgil
Kimi kızıyor, kimi gülüyor ama o ne mizahından vazgeçiyor ne de sahnesinden. 10 yıllık inatçı bir yolculuk ve gülmenin arkasındaki ciddiyetle sahnede parlıyor - Deniz Ülkütekin
*Bilgi çağında yön kaybı
Bilgiye erişim kolaylaştı ama gerçeğe ulaşmak hiç bu kadar zor olmamıştı - Prof. Dr. Üstün Dökmen
*Yasaklamak için ne bekliyorsunuz?
Yangından kurtulan canlar, avcılık tehdidiyle karşı karşıya. Av ihaleleriyle doğaya açılan savaş, yaşam hakkına açık bir saldırı - Ayça Ceylan
*Karanlığın Gözbebeği: Wednesday
Jenna Ortega'nın unutulmaz performansıyla Netflix'in gotik yıldızı Wednesday, ikinci sezonda aile sırlarıyla derinleşiyor - Başak Bıçak
*Bozcaada’da alışılmışın dışında caz
Bu yıl ilk kez yapılan açık çağrıyla müziğin sınırlarını zorlayan yeni sesler Bozcaada Caz Festivali'nde sahne alacak - Orhun Atmış
*Zihnin sonsuz yolculuğu
Dalgınlık, zekânın görünmeyen haritasıdır. Zihnin serbest dolaşımıyla oluşan fikir kıvılcımları, öğrenmenin en derin kaynaklarından olabilir - Ömür Tanyel
*Düşlerin kenti Viyana
Tarihi zarafetiyle Viyana, yalnızca estetik değil yaşam kalitesiyle de dünyanın en huzurlu kentlerinden - Ahmet Arpad
*Bitişle başlangıç arasında
Yaşam gibi binicilikte de geçişler fark yaratır - Alara Baykent
*Samsun’dan önce altı ay
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmeden önce İstanbul’da geçirdiği altı ay, bağımsızlık mücadelesinin stratejik temelini oluşturdu - Ayşe Acar
*Tarihten sanata uzanan yaşam aksı
150 yıllık miras, kapsamlı restorasyonlarla yaşam buldu; Akaretler artık İstanbul’un sanat vizyonunun merkezinde - Jale Özgentürk
*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz
