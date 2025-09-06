Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1848. sayısıyla karşınızda.

*Yorumcudan teknik adama

Futbolu analiz eden sözleriyle tanınan Emre Özcan, 1863 Boğaziçi’ni şampiyon yaparak yorumculuğunu teknik direktörlükle taçlandırdı - Orhun Atmış

*Hüseyin Gürtunca

O yalnızca öğrencilerine değil, tüm topluma öğretmenin saygınlığını hatırlatan bir isimdi - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*‘O artık SARIŞIN’

Apple Müzik’in Yıldızı Parlayanlar sanatçısı seçilen Uslu namı diğer Glasxs, yeni uzunçaları SARIŞIN ile müzikal bir dönüşüm yaşıyor - Deniz Ülkütekin

*Geceyi gündüze çeviren tehlike

Işık kirliliği yalnızca gökyüzündeki yıldızları değil, kuşların ve insanların biyolojik ritmini de yok ediyor - Ayça Ceylan

*Lezzetin ABC’si

Amuse-bouche nedir? Blanşe etmek tabağı nasıl değiştirir? Gastronominin “şefçe” terimlerini keşfe çıkıyoruz - Burçak Şener

*Faşizmin doğuşu, bir liderin karanlık yükselişi

Mussolini: Yüzyılın Oğlu, yalnızca geçmişi değil bugünü de sorgulayan sarsıcı bir tarih anlatısı - Başak Bıçak

*Bir ada sergisi

Bozcaadalı ressam Pınar Tınç, “Regeneration – Yenilenme” sergisinde doğa ve ada yaşamından ilham alan eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor - Deniz Ülkütekin

*Atatürk’ün unutulan arkadaşı

Ali Şevket Öndersev, Atatürk’e vefasını yalnızca savaş meydanlarında değil, Rumeli türkülerini kayda geçirerek de gösterdi - Tolga Aydoğan

*Kadınların değil, erkeklerin meselesi

Sistematik eşitsizliğin ve dilde başlayan erkek egemenliğin izini sürüyoruz - Ayşe Acar

*Baba yardımı değil, baba ortaklığı: Dad allies!

Çocuk bakımında eşitlik, yalnızca annelerin yükünü hafifletmiyor; toplumsal eşitliği de güçlendiriyor -Dilşad Çelebi

🗺 Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz