Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1848. sayısıyla karşınızda.
*Yorumcudan teknik adama
Futbolu analiz eden sözleriyle tanınan Emre Özcan, 1863 Boğaziçi’ni şampiyon yaparak yorumculuğunu teknik direktörlükle taçlandırdı - Orhun Atmış
*Hüseyin Gürtunca
O yalnızca öğrencilerine değil, tüm topluma öğretmenin saygınlığını hatırlatan bir isimdi - Prof. Dr. Üstün Dökmen
*‘O artık SARIŞIN’
Apple Müzik’in Yıldızı Parlayanlar sanatçısı seçilen Uslu namı diğer Glasxs, yeni uzunçaları SARIŞIN ile müzikal bir dönüşüm yaşıyor - Deniz Ülkütekin
*Geceyi gündüze çeviren tehlike
Işık kirliliği yalnızca gökyüzündeki yıldızları değil, kuşların ve insanların biyolojik ritmini de yok ediyor - Ayça Ceylan
*Lezzetin ABC’si
Amuse-bouche nedir? Blanşe etmek tabağı nasıl değiştirir? Gastronominin “şefçe” terimlerini keşfe çıkıyoruz - Burçak Şener
*Faşizmin doğuşu, bir liderin karanlık yükselişi
Mussolini: Yüzyılın Oğlu, yalnızca geçmişi değil bugünü de sorgulayan sarsıcı bir tarih anlatısı - Başak Bıçak
*Bir ada sergisi
Bozcaadalı ressam Pınar Tınç, “Regeneration – Yenilenme” sergisinde doğa ve ada yaşamından ilham alan eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor - Deniz Ülkütekin
*Atatürk’ün unutulan arkadaşı
Ali Şevket Öndersev, Atatürk’e vefasını yalnızca savaş meydanlarında değil, Rumeli türkülerini kayda geçirerek de gösterdi - Tolga Aydoğan
*Kadınların değil, erkeklerin meselesi
Sistematik eşitsizliğin ve dilde başlayan erkek egemenliğin izini sürüyoruz - Ayşe Acar
*Baba yardımı değil, baba ortaklığı: Dad allies!
Çocuk bakımında eşitlik, yalnızca annelerin yükünü hafifletmiyor; toplumsal eşitliği de güçlendiriyor -Dilşad Çelebi
🗺 Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz