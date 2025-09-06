Cumhuriyet Pazar, pazarınıza renk katmaya geliyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 11:12:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1848. sayısıyla karşınızda.

*Yorumcudan teknik adama

Futbolu analiz eden sözleriyle tanınan Emre Özcan, 1863 Boğaziçi’ni şampiyon yaparak yorumculuğunu teknik direktörlükle taçlandırdı - Orhun Atmış

*Hüseyin Gürtunca

O yalnızca öğrencilerine değil, tüm topluma öğretmenin saygınlığını hatırlatan bir isimdi - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*‘O artık SARIŞIN’

Apple Müzik’in Yıldızı Parlayanlar sanatçısı seçilen Uslu namı diğer Glasxs, yeni uzunçaları SARIŞIN ile müzikal bir dönüşüm yaşıyor - Deniz Ülkütekin

*Geceyi gündüze çeviren tehlike

Işık kirliliği yalnızca gökyüzündeki yıldızları değil, kuşların ve insanların biyolojik ritmini de yok ediyor - Ayça Ceylan

*Lezzetin ABC’si

Amuse-bouche nedir? Blanşe etmek tabağı nasıl değiştirir? Gastronominin “şefçe” terimlerini keşfe çıkıyoruz - Burçak Şener

*Faşizmin doğuşu, bir liderin karanlık yükselişi

Mussolini: Yüzyılın Oğlu, yalnızca geçmişi değil bugünü de sorgulayan sarsıcı bir tarih anlatısı - Başak Bıçak

*Bir ada sergisi

Bozcaadalı ressam Pınar Tınç, “Regeneration – Yenilenme” sergisinde doğa ve ada yaşamından ilham alan eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor - Deniz Ülkütekin

*Atatürk’ün unutulan arkadaşı

Ali Şevket Öndersev, Atatürk’e vefasını yalnızca savaş meydanlarında değil, Rumeli türkülerini kayda geçirerek de gösterdi - Tolga Aydoğan

*Kadınların değil, erkeklerin meselesi

Sistematik eşitsizliğin ve dilde başlayan erkek egemenliğin izini sürüyoruz - Ayşe Acar

*Baba yardımı değil, baba ortaklığı: Dad allies!

Çocuk bakımında eşitlik, yalnızca annelerin yükünü hafifletmiyor; toplumsal eşitliği de güçlendiriyor -Dilşad Çelebi

🗺 Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

