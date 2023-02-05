Doğayı yaşamınıza katın

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:00

Son günlerde giderek artan bir yayılım hızı olan aromaterapi ürünleri hakkında bilinenler hâlâ oldukça az. 10 yıldan fazla süredir bu alanda hizmet veren Homemade Aromaterapi’nin kurucusu Aslı San Bilgin, bize hem bu alanda ürün alırken bilmemiz gerekenleri hem de kendi aromaterapi yolculuğunu anlattı.

- Merhaba Aslı Hanım. İlk olarak 2012 yılında kurmuş olduğunuz Homemade Aromaterapi ile başlamak isterim. Markanızı kurma yolculuğunuz nasıl başladı?

Homemade Aromaterapi’nin kuruluş öyküsü, 20 yıl önce aromaterapi ile tanışmam ile başladı. Organik gıdaya ulaşmanın şimdiki kadar kolay olmadığı o zamanlarda da organik ve doğal olan hep yaşamımdaydı. Ancak yediğimiz içtiğimiz kadar sürdüklerimizin ve kokladıklarımızın verdiği zararların daha fazla bilincine varıp bununla ilgili eğitim almaya başlayınca bitkinin ruhu dediğimiz uçucu yağlar beni büyüledi ve ben de bana iyi gelen yerde hep durmak istedim ve 2012 yılında Homemade Aromaterapi’yi kurdum.

- Peki aromaterapi ile nasıl yolunuz kesişti?

Aromaterapi ile tanışmam gerçek bir greyfurt uçucu yağı koklamam ve kokusundan büyülenmem ile oldu ve hâlâ hem işte hem de hayatımın her anında var olmaya devam ediyor.

- Bildiğim kadarıyla ürünlerinizde PFAS yok ve hiçbir kimyasal işlemden geçmeyen soğuk sıkım yağlar kullanıyorsunuz. Homemade Aromaterapi’yi sürdürülebilir ve doğa dostu bir marka olarak tanımlıyor musunuz?

Evet, kesinlikle. Aromaterapi, doğal kelimesinin altını, içini dolduran bir yoldur. Bizim gibi gerçek anlamda aromaterapi yapan bir markanın ürün içerikleri, sadece soğuk sıkım baz yağlar, organik saf uçucu yağlar ve ilk distilasyon bitki suları ile hazırlanmıştır, hiçbir koruyucu içermez.

- Küresel ısınmanın yoğun bir şekilde etkilerini gösterdiği bir zamanda yaşıyoruz. Hammaddesi şifalı bitkiler olan bir marka olarak siz bu süreçten nasıl etkileniyorsunuz?

Yaşadığımız, nefes aldığımız gezegeni düşünerek üzülüyor ve endişe ediyorum. Henüz etkilerini radikal şekilde görmüyoruz ama orta ve uzun vadede maalesef görmeye başlayacağız.

- Bana kalırsa dengeye gelmiş bir birey dünyamız için de artı değer yaratıyor. Tam da bu nedenle çakra yağları bunu destekler konumda. Çakralar ve aromaterapi arasındaki ilişkiyi birkaç cümleyle açıklayabilir misiniz?

Beş duyu organımız arasında bilinçaltımızı uyaran tek duyu koku duyumuz olup, uçucu yağları (yağların bu uyarıyı yapabilmesi için yüzde 100 saf olduğundan emin olmanız gerekir) “çakra”larımızı dengelemeye yardımcı olması için kullanabiliriz. Vücudumuzdaki yedi enerji merkezini (çakralar); bedenimizi, zihnimizi ve bilinçaltımızı uyararak dengeye getirmemize yardım eden farklı uçucu yağlar vardır.

RUH, BEDEN VE ZİHİN DENGESİ

- Genel olarak aromaterapi nedir, bütünsel sağlık açısından yararları nelerdir?

Aromaterapi; bitkilerin, çiçek, kabuk, kök, sap, tohum, çekirdek, yaprak gibi bölümlerinden bazen de tamamından distilasyon veya presleme yöntemleri ile elde edilen güzel kokulu yağlar aracılığı ile ruh, beden ve zihin dengesi vermeyi amaçlar. Sağlığımızı korumanın yolunun yüzümüzü doğal olana çevirmek olduğunu anlamaya başladığımız son yıllarda, doğayı yaşamımıza katmanın en kolay yollarından birinin de aromaterapi olduğu anlaşılmaya başlandı.

Yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişi olan aromaterapiyi biz şu anda hem Batı’dan gelen daha bilimsel şekliyle hem de Doğu’dan gelen daha geleneksel ve spritüel kısmıyla uyguluyoruz. Aromaterapinin en güzel yanı, beslenmek haricinde istisnasız hayatınızın tüm alanlarında kullanabiliyor olmak.

Sadece aromaterapik içerikler kullanarak evimizin fiziksel temizliğini de yapabilir, enerjisini de temizleyebiliriz, saçlarımızın bakımından ağız sağlığımızı korumaya, ortamımızı kokulandırmaktan yoga matımızı temizlemeye, cildimizin bakımından vücudumuzun bakımına her alanda hayatımıza dahil edebiliriz.

PATİLERE DOĞAL ÜRÜNLER

- Patili dostlarımızı için olan balm gibi pet ürünleri nasıl ortaya çıktı?

“Pet Serimiz” bizim de yeni heyecanımız, çok mutluyuz. Seriyi daha da geliştirmeyi istiyoruz. Hayvanlarımız da aynı çocuklarımız gibi hep bizlerin ilgisine ihtiyaç duyuyorlar. Sağlıklı yaşam için kendisine gösterdiği özeni onlara da göstermek isteyen çok kişi var, onlar için aromaterapik içerikli ürünler hazırladık.

ZAMAN YOLCULUĞU

- Homemade Aromaterapi mağazalarının zaman yolculuğu tadında bir tasarımı da mevcut. Eski eczaneleri andıran mağazalarınızda vintage parçalar da var bildiğim kadarıyla.

Eski eczaneler, yurtdışına gittiğimde en çok sevdiğim, etkilendiğim, çıkmak istemediğim yerlerdi ve Homemade Aromaterapi’de aromaterapinin kadim bilgi ve geleneğini bir araya getirerek eskinin bu çok sevdiğim eczanelerini günümüze taşımak istedim. Eşya, obje ve resimde ikinci el en büyük tutkum, hatta bu tutkum o kadar büyük ki şubat ayında, Elmadağ’da Arifpaşa Apartmanı avlusunda, “Alkima” adı ile “Homemade”de gördüğünüz tüm bu eski objelerin de satılacağı bir antika & alchemy dükkânı açıyorum.

AKADEMİ KURULDU

- Çeşitli eğitimler de veriyorsunuz...

11 yıl önce bu yola ilk adım attığımda, aromaterapi kelimesi çok fazla kişinin algısında ve ilgi alanında değildi. Ne kadar çok kişiye anlatabilirsem o kadar anlaşılır, sevilir düşüncesi ile aromaterapi eğitimleri de vermeye başladım. Geçen sürede, doğal cilt bakımından doğal tütsü, doğal parfüm atölyelerine, doğal temizlikten çakralarımızı dengelemeye birçok eğitim eklendi. Bu yıl başında da hayalimiz olan Homemade Akademi eğitim platformumuzu açtık. Yüz yüze, zoom üzerinden ve sabit, her zaman izleyebileceğiniz eğitimleri bir araya getirdik.

BÜTÜNÜN HAYRI İÇİN...

- Aromaterapinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Yirmi yıllık aromaterapi yolculuğumda aromaterapik ürünlere ilginin arttığını, öneminin kavranmaya başladığnı görmek beni çok mutlu ediyor ama gidecek daha çok yerimiz var. Sentetik esans içerikli ürünler üretip marka imajını ve ürünlerini doğal içerikli olarak pazarlayan markalar var oldukça yeterli hız alınamıyor. Dünyada hâlâ yüzde 90 sentetik hakim, kalan yüzde 10’luk kısmı da öyleymiş gibi yaparak almaya çalışmamak, bütünün hayrını hissetmek gerektiğine inanıyorum.