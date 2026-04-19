Doğru PT seçmenin 4 adımı

Yaz yaklaşırken ve giysilerimizin katları azalırken spor salonlarına gidenlerin ve PT ile (bireysel çalıştırıcı) çalışmak isteyenlerin sayısı artmakta. Peki doğru PT seçiminin sonuçları doğrudan etkilediğini biliyor muydunuz? Bu seçimi yaparken dikkate alacağınız ölçütleri dört adımda özetleyebiliriz...

1. Anatomi ve biyomekanik

Bir PT'nin anatomi ve biyomekanik bilgisi, antrenmanın verimliliğini doğrudan belirler. Bedenin nasıl hizalandığı ve hareket ettiği anlaşılmadan uygulanan egzersizler, hedef kasları çalıştırmak yerine sakatlanma riskini artırır. Hangi hareketi yaptığınız tabii ki önemli ancak o hareketin nasıl yapıldığı daha da önemli.





2. Sakatlıkları önlemek

Yanlış teknik ve aşırı yük, spor salonlarındaki en yaygın sakatlık nedenlerinin başında gelir. İyi bir PT, programa başlamadan önce danışanının sakatlık geçmişini öğrenir. Daha önce sakatlanma yaşandıysa buna göre bir yol izler, hiç yaşanmadıysa da doğru teknikle bunun hiç yaşanmamasını sağlar.

3. Aşırı çalışmayı önlemek ve dinlenme günleri

Daha fazla antrenmanın, daha fazla yükün daha iyi sonuç getireceği yanılgısı birçok sporseverin düştüğü en yaygın tuzaklardan biridir. Oysa beden, antrenman sırasında değil, dinlenme sürecinde gelişir. Doğru programlanmamış ve dinlenmeye yer bırakmayan bir antrenman planı ilerlemeyi değil, gerilemeyi beraberinde getirir.





4. Bütüncül yaklaşım

Fitness yalnızca antrenman salonunda geçirilen saatten ibaret değildir: Uyku, beslenme, stres yönetimi ve sabır bir bütünün parçalarıdır. Doğru planlama olmadan ne program değiştirmek ne de daha sert çalışmak sonuç getirir. Asıl ilerleme, kişiye özel bir program çerçevesinde disiplinle ve sabırla atılan adımlarla gelir.

Anatomi bilgisinden bütüncül yaklaşıma kadar bir PT'de nelere dikkat etmeniz gerektiğini, deneyimli antrenör Anıl Yalmaz ile konuştuk.

- Başkalarının gözden kaçırdığı bir hareket veya duruş bozukluğunu fark ettiğiniz oldu mu?

Duruş bozukluğu ve duruş bozukluğundan ötürü hareketi yanlış yapan kişilere sıkça rastlıyorum. Bunun anatomi ve biyomekanik konusundaki eksiklikten kaynaklandığını düşünüyorum. Bu eksiklik ilk olarak hizalanma ile başlıyor. Anatomik duruş ve beraberinde gelen biyomekanik becerilerini bir araya getirerek doğru postür sağlandıktan sonra uygulamaya geçiş, hareketi yüzde 100 doğru yapmamızı sağlar. Bu da aldığımız verimi çok artırır.

- Birlikte çalıştığınız kişilerin daha önceki çalışma şekli yüzünden sakatlanmış olarak size geldiği oluyor mu?

Evet, önceki egzersiz döneminde bir danışanım omuz sakatlığından dolayı bana gelmişti. İlk şikayeti ve odaklandığı nokta buydu çünkü özellikle itiş kaslarını devreye sokan egzersizlerin çoğunu uygulayamıyordu. Bu tip durumlar genellikle kişinin yanlış açılarda ve yapabileceğinden fazla kilolarla egzersizi uygulamasından ötürü yaşanıyor.

- Kötü beslenen, az uyuyan ve yoğun stres altında olan biri sert antrenmanlar yapmak istese ona ne söylerdiniz?

Öncelikle bu antrenmanın istese de sert ve verimli olmayacağını söylerim. Çünkü uyku bizi en iyi toparlayan şey. Hâlâ daha iyisi çıkmadı. Yoğun stres altında olmak kortizol hormonunu ciddi oranda yükseltiyor ve sakatlıklarla karşılaşmamıza neden oluyor. Aynı zamanda kişinin görmek istediği maksimum değişiklik talebi varsa da bunun iyi beslenemediği sürece mümkün olmadığını söylüyorum.

- Peki fitness antrenmanlarında “zor olan doğru olandır” düşüncesi ne kadar doğru?

Fitness antrenmanlarında, “zor” veya “kolay” düşüncesi kesinlikle geçersiz. Çünkü her birey farklı ve özeldir. Bireylerin seviyeleri de birbirinden tamamen farklıdır. O yüzden zorluklar da belli dönemlerde uygulanmalı, ama kolay olan da unutulmamalıdır.