Evde deney zamanı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:34

Güncelleme: 19.05.2024 - 11:34

İnsanda pek çok şeyde olduğu gibi bilim tutkusu da henüz küçük yaşlarda gelişir. Tabii bilime meraklı çocuklarının büyük kısmı yakınlardaki bir labaratuvara gidip deney tüplerini kurcalayamaz. Bu yüzden evde yapılabilecek bazı bilimsel etkinlikler çocuğun bilime olan ilgisinin gelişmesine yardımcı olabilir.

Bugün size evde çocuklarla yapabileceğiniz çok basit ancak bir o kadar da eğlenceli bir deneyi paylaşmak istiyorum. Deneyin adı: Zıplayan yumurta. Evdeki malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz bu deneyin adımlarını sırasıyla yazıyorum.

Adım adım zıplayan yumurta

1 - Yumurtayı bir bardağa yerleştirin ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde sirke ekleyin.

2 - Çıkan kabarcıkları gözlemleyin.

3 - 48 saat boyunca yumurta sirkede kalsın. Böylelikle kabuk tamamen eriyecek ve yumurtayı saydam bir membranın kapladığını göreceksiniz.

4 - Yumurtayı sudan çıkartın ve üzerine su tutarak kalan kabuk parçalarından kurtulun.

5- Çok yüksekten olmamak kaydı ile yumurtayı sektirin. (Bunu yaparken halının batmaması için deneyi mutfakta yapmanızı öneririm.)

Kabarcıkların nedeni

Deneyin mantığı şu: Sirkenin içinde bulunan asetik asit yumurtanın kabuğundaki kalsiyum karbonat ile tepkimeye giriyor ve ortama karbondioksit çıkıyor (gözlemlendiğiniz kabarcıklar bunlar). Yumurtanın kabuğu eriyince içindeki ince membranı gözlemleyebilirsiniz. Bu esnek membran sayesinde yumurtayı sektirmek mümkün.

Deneyi bir sonraki aşamaya geçirmek için bu zıpzıp yumurtayı bir bardağa koyun ve üzerini tamamen su ile kaplayın. 48 saat beklettikten sonra yumurtayı çıkararak gözlem yapın. Deneyin mantığını bir sonraki yazımda ayrıntılı olarak açıklayacağım.