Evde deney zamanı

Çocuğunuzun bilim tutkusunu harekete geçirecek bir deneye ne dersiniz?

Kaan Mika
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:34
Evde deney zamanı
Abone Ol google-news

İnsanda pek çok şeyde olduğu gibi bilim tutkusu da henüz küçük yaşlarda gelişir. Tabii bilime meraklı çocuklarının büyük kısmı yakınlardaki bir labaratuvara gidip deney tüplerini kurcalayamaz. Bu yüzden evde yapılabilecek bazı bilimsel etkinlikler çocuğun bilime olan ilgisinin gelişmesine yardımcı olabilir.

Bugün size evde çocuklarla yapabileceğiniz çok basit ancak bir o kadar da eğlenceli bir deneyi paylaşmak istiyorum. Deneyin adı: Zıplayan yumurta. Evdeki malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz bu deneyin adımlarını sırasıyla yazıyorum.

Adım adım zıplayan yumurta

1 - Yumurtayı bir bardağa yerleştirin ve üzerini tamamen kaplayacak şekilde sirke ekleyin. 

2 - Çıkan kabarcıkları gözlemleyin.

3 - 48 saat boyunca yumurta sirkede kalsın. Böylelikle kabuk tamamen eriyecek ve yumurtayı saydam bir membranın kapladığını göreceksiniz. 

4 - Yumurtayı sudan çıkartın ve üzerine su tutarak kalan kabuk parçalarından kurtulun. 

5- Çok yüksekten olmamak kaydı ile yumurtayı sektirin. (Bunu yaparken halının batmaması için deneyi mutfakta yapmanızı öneririm.)

Kabarcıkların nedeni

Deneyin mantığı şu: Sirkenin içinde bulunan asetik asit yumurtanın kabuğundaki kalsiyum karbonat ile tepkimeye giriyor ve ortama karbondioksit çıkıyor (gözlemlendiğiniz kabarcıklar bunlar). Yumurtanın kabuğu eriyince içindeki ince membranı gözlemleyebilirsiniz. Bu esnek membran sayesinde yumurtayı sektirmek mümkün.

Deneyi bir sonraki aşamaya geçirmek için bu zıpzıp yumurtayı bir bardağa koyun ve üzerini tamamen su ile kaplayın. 48 saat beklettikten sonra yumurtayı çıkararak gözlem yapın. Deneyin mantığını bir sonraki yazımda ayrıntılı olarak açıklayacağım. 


İlgili Haberler

Bilime göre solaklar, sağlaklara göre daha erken mi ölüyor?

Bilime göre solaklar, sağlaklara göre daha erken mi ölüyor?
14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek

14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek
8 bilim insanı yeni çalışmayla dikkat çekiyor

8 bilim insanı yeni çalışmayla dikkat çekiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu

Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu
Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar

Mardin'de hasat başladı! Berdan Mardini'nin fabrikasında işlenecekler! 60 dönümde başlamışlardı şimdi 600 dönümde üretiyorlar
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
En stresli 4 burç: Bu burçlar her şeyi kafaya takıyor...

En stresli 4 burç: Bu burçlar her şeyi kafaya takıyor...
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak

Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak
En düşman 4 burç: Bu burçlar düşmanlıklarıyla tanınıyor

En düşman 4 burç: Bu burçlar düşmanlıklarıyla tanınıyor
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Yengeç burcu yorumu