İlkin Aydın Cumhuriyet’e konuştu: 'Rekoru kırdığımın farkında değildim'

Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 23.06.2024 - 12:18

Siz bu yazıyı okurken Milletler Ligi’nde final müsabakalarını oynayacak olan Filenin Sultanları’nın bu yaz en çok umut bağladığı isimlerden birisi de İlkin Aydın. Galatasaray Daikin ile gösterdiği performans ile kulüp için zorluklarla dolu sezona anlam katan Aydın, bir sezonda en çok sayı yapan Türk smaçör unvanını da kazandı.

Sırf başarıları değil kişiliğiyle de binlerce hayranı olan Aydın, sosyal medyada da en çok ilgi gören sporcular arasında. Bu yönüyle başta Galatasaray taraftarları olmak üzere neredeyse tüm voleybolseverlerin sevgisini kazanan başarılı voleybolcu ile hem zirveye çıktığı sezondaki iniş çıkışları hem de kariyer basamaklarındaki önemli adımları konuştuk.

- Sanırım sizin için oldukça duygu yüklü bir sezon oldu. Takım olarak yavaş yavaş yükseldiniz. Bireysel olarak ise sezon sonunda 451 sayı ile bir sezonda tüm zamanların en çok sayı yapan Türk smaçörü oldunuz. Biraz bunun duygusal yönünü anlatabilir misiniz?

İnişleriyle çıkışlarıyla çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu. Özellikle takım olarak ikinci yarıya iyi başladık ve güzel bir ritim kazandık. En skorer oyuncu rekoruna erişmek benim için gurur verici tabii ki. Son maçta rekoru kırdığımın farkında değildim, maç sonunda arkadaşlarım söylediğinde şaşırdım ve çok sevindim.

- Sezon içinde Kuzeyboru maçında gözyaşlarınız kameralara yansıdığında birçok Galatasaray taraftarı üzüldü. O anda neler hissediyordunuz?

O maç duygusal olarak bir kırılma yaşamıştım, kendimi tutamadım. Amacım taraftarımızı üzmek değildi. Kulübümüzün hak ettiği başarıları kazanmasını yürekten istiyorum, onun bir dışa vurumu oldu sanırım.

İLKİN AYDIN TRİBÜNÜ

- "İlkin Aydın tribünü" paylaşımları sizin için ne anlam taşıyor?

Sağ olsunlar. Sevilmek, desteklenmek sahada çok güzel bir güç veriyor bana.

- Sporculuk kariyerinizde çok zorlu sakatlık süreçleri atlattınız. Elbette işin fiziksel yönü de var ama saha dışında kalmanın mental zorluğu nasıl?

Geçirdiğim ameliyatlar nedeniyle iki yıl kadar uzun bir süre sahadan uzaktaydım ama sporun içinde bunlar da var, biliyorum. Ailem ve kulübüm bu süreçte manevi olarak çok destek oldu, hiçbir zaman geri dönemeyeceğimi düşünmedim sadece tedavime odaklandım ve çok şükür tekrar sahalara döndüm.

- Sporcu olarak bence en önemli özelliklerinizden birisi kendinizi istikrarlı olarak her yıl biraz daha geliştirmeniz. Sizce İlkin Aydın'ın en iyi hali hangi seviyede ve ona ulaştı mı?

Sporculuk serüveni her zaman en iyinin peşinde olma hali bence. Ulaşılacak bir hedef ya da noktadan ziyade ben bu yolda olmayı seviyorum. Umarım kariyerim boyunca her yıl kendime bir şeyler katarak gelişebilirim.

- Elif Şahin ile birlikte çektiğiniz “İlk-El” ikili video serilerinizle YouTube'ta da tanınır oldunuz. Videoları çekmeye nasıl karar verdiniz?

4141 Youtube kanalının bir içerik serisi “İlk-El”. İlk başlarda deneme amaçlı çekmiştik ama sonrasında insanların sevgisi ve güzel yorumlarıyla bir seri haline getirdik, bizim için de çok keyifli oldu.

- Türkiye'de kadın voleybolcular arasında hem aynı kuşakta hem de farklı kuşaklarda birbirlerine büyük destekleri olduğunu görüyoruz. Rekabetçi olan bir yerde böyle bir dayanışma olması çok güzel. Bu nasıl başarılıyor?

Aynı amaca inanmak ve ülkede bu branşı yükseltme isteğinden geliyor bence.

HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN MÜ?

- Yakın dönemde izlediğiniz ve bize tavsiye edebileceğiniz dizi, film veya kitaplar nelerdir?

Dizi olarak “Fleabag”i çok seviyorum, tekrar tekrar izledim. Zülfü Livaneli okumayı sevdiğim yazarlardan, “Serenad” kitabını çok severim. Film olarak da Aamir Khan’dan “3 Idiots” diyebilirim.

- Fleabag demişken sosyal medyada bir paylaşımda şöyle yazıyordu: "Atatürk’ün manevi kızı, fleabag hayranı, kedi anası ilkin Aydın." Böyle çok paylaşım var. Hem başarılarınız hem de yaşam tarzınız insanlarda hayranlık uyandırıyor. Bu ilgi hakkında neler söylersiniz?

Bizi seven takip eden insanlar aslında başarılarımızla birlikte hayatımıza da ortak olmak istiyorlar. Bizleri tanıdıkça daha çok bağ kuruyorlar, bunu hissedebiliyoruz. Bu destek bizleri de mutlu ediyor, herkese çok teşekkür ederim.

- Sporcu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?

Sanırım sanatın içinde olurdum.

PAİDAR’DAN SONRA İLKİN

- Galatasaray pek çok spor branşında olduğu gibi voleybolda da Türkiye'nin öncü kulüplerinden. Tahminim şu ki yıllar Galatasaray voleybolu denildiğinde rahmetli Paidar Demir'den sonra İlkin Aydın ismi akıllara gelecek. Taraftar ve camia ile nasıl böyle bir bağınız oluştu?

Çok teşekkürler böyle düşündüğünüz için. Daha çok yolumuz var gibi hissediyorum. Taraftarımızın içindeki istekle bizim hislerimiz örtüştüğünde bu bağlar kurulabiliyor. Böyle içten bir şekilde destekledikleri için ben teşekkür ederim.