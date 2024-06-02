Kadınların sesi daha gür

Yayınlanma: 02.06.2024 - 11:11

Güncelleme: 02.06.2024 - 11:11

Türkiye’de farklı dönemlerde ses getirmiş, farklı kuşaklardan çok sayıda kaıdn müzisyen geçen hafta düzenlenen Spotify EQUAL etkinliğinde bir araya geldi.

Dünya çapında en yaygın çevrimiöi müzik dinleme platformları arasında yer alan Spotfiy’ın küresel ölçekte kaıdn müzisyenlerin görünürlüğünü artırmak ve müzikte cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele etmek için yaşama geçirilen EQUAL projesi dünyada ve Türkiye’de 3. yaşını kutluyor.

Bu süre içinde platform bünyesinde oluşturulan çalma listeleri 31 milyar dinlenme sayısını aştı. Türkiye’de ise 36 Türk kadın sanatçı ayın EQUAL elçisi olurken 200’den fazla kadın müzisyen, Spotify EQUAL Türkiye çalma listelerinde yer aldı.

Spotify tarafından aktarılan verilere göre proje ile Türkiye’deki kadın müzisyenlerin dinlenilme oranlarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Bazı ilgi çekici veriler şu şekilde:

* EQUAL Türkiye’nin başladığı 2021’den bu yana Türkiye’deki kadın müzisyenlerin Spotify’daki dinlenme oranı yüzde 140 arttı.

* Geçen yıl Türkiye Top 50 listesinde yer bulan kadın müzisyen sayısı 2021’den bu yana yüzde 110’un üzerinde artış gösterdi.

* Türkiye’de kadın müzisyenlerin Spotify’ın çalma listelerindeki dinlenme sayısı geçen yıl, 2022’ye kıyasla yüzde 36 artış gösterdi.

* 2021’den bu yana Türkiye’de kadın müzisyenlerin Türkiye dışında dinlenme oranları yüzde 130 gibi ciddi bir artış yakaladı.

* Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerinde kadın müzisyenlerin dinleme oranlarında 2022’den 2023’e yüzde 50’den fazla artış yaşandı.

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın müzisyenler:

1 - Sezen Aksu

2 - Güneş

3 - Melike Şahin

4 - Simge

5 - Hande Yener

6 - Ebru Gündeş

7 - Gülşen

8 - Sertab Erener

9 - İrem Derici

10 - Zeynep Bastık

2023’te dünyada en çok dinlenen Türk kadın müzisyenler:

1 - Simge

2 - Sezen Aksu

3 - Zeynep Bastık

4 - İrem Derici

5 - Güneş

6 - Hande Yener

7 - Derya Uluğ

8 - Gülşen

9 - Aleyna Tilki

10 - Ebru Gündeş

2023’te en çok dinlenen kadın müzisyenlere ait şarkılar:

1 - Aşkın Olayım - Simge

2 - NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

3 - 24/7 - ALIZADE, BEGE

4 - Yaz Gülü - İrem Derici

5 - Diken Mi Gül Mü? -Sibel Can, Eypio

6 - Feryat - Hadise

7 - Diva Yorgun - Melike Şahin

8 - Suçlarımdan Biri - Güneş

9 - Zalim - Sezen Aksu

10 - NKBİ – Güneş

"AMACIMIZ SESLERİNE GÜÇ KATMAK"

Spotify Sanatçı ve Yapım Şirketi İlişkilerinden Sorumlu Müdürü Fırat Tekaüt, sorularımızı yanıtladı.

* Spotify EQUAL programından ve amaçlarından kısaca söz edebilir misiniz?

EQUAL programında dünyanın dört bir yanındaki kadın sanatçıların seslerini daha da görünür kılmak için yoğun çaba sarf ettik. Müzik sektöründe bu anlamda eşitliği sağlamak için hâlâ yapılması gereken çok şey var ve bunun için bilinçli bir şekilde çaba göstermek sektördeki tüm oyuncuların sorumluluğu. Kadınların seslerini daha çok duyurabilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan EQUAL, kadın sanatçıların sesine güç katmayı hedefliyor. Küresel işbirlikleri, yeni içerik deneyimleri, platform içi ve platform dışı desteklerle ses alanında kadınlar için eşitliği teşvik ediyor ve kadınların bu yöndeki katkılarını onurlandırıyoruz.

* Türkiye’de durum nasıl?

Spotify’ın EQUAL’ı başlattığı tüm ülkeler arasında Türkiye, kadın sanatçıların sektörde önemli bir rol oynadığı, bu endüstrinin kültürel zenginliğine katkıda bulunduğu müzik ortamıyla başından beri öne çıkıyor. EQUAL’ın Türkiye’de bu derece olumlu şekilde karşılanmış olmasından ve Türkiye’de kadın sanatçıların seslerini hem Türkiye’de hem de dünya çapında geniş kitlelere ulaştırmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

* Bugüne kadar projenin Türkiye'deki elçiliğini kimler yaptı?

Mayıs 2024 itibarıyla program kapsamında Türkiye’de bilinen çok güçlü sanatçılardan yükselen yeni isimlere kadar toplam 36 EQUAL elçisine yer verdik. Bu 36 başarılı isim arasında Aleyna Tilki, 2022 yılında Türkiye’nin ilk küresel EQUAL elçisi olan isimdi. Mayıs 2024’te ise Nilüfer, ilk kez bir Türkçe şarkıyla ayın küresel EQUAL elçisi oldu. Ayrıca Cumhuriyet’in 100. yılında, Ekim 2023’te, “Cumhuriyet’in Divası” Müzeyyen Senar, EQUAL Türkiye’de ayın elçisi oldu. Bugüne kadarki tüm EQUAL Türkiye elçileri ise şu şekilde: Melike Şahin, Göksel, Hadise, Nova Norda, Sibel Can, Kalben, Ajda Pekkan, Gülçin Ergül, Güneş, Sena Şener, Ziynet Sali, Gülşen, Aleyna Tilki, Sıla, Kool Jane & Idyl, Melek Mosso, Hande Yener, Feride Hilal Akın, Gaye Su Akyol, İrem Derici, Funda Arar, Melis Fis, Simge, Rana Türkyılmaz, Nilipek., Zeynep Bastık, Derya Uluğ, Dilan Balkay, Müzeyyen Senar, Eftalya Yağcı, Ebru Gündeş, Elif Kaya, M Lisa, Melike Şahin, Burcu Gündeş ve Nilüfer.