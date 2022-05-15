Kökenlerin müziği

15 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

Elektronik müzikte son zamanlarda en çok ses getiren DJ’lerden birisi Paula Tape. 21 Mayıs’ta Isle of Escape Festivali’nde, Göcek’te sahne alacak Şilili müzisyen. Ustalıkla kullandığı perküsyon sesleri ve Latin Amerika’nın yerel kültürünün tınılarını taşıyan ritimleriyle elektronik müzikte fark yaratan bir ses ortaya koydu.

Türkiye’ye ilk kez gelecek olan müzisyen hem vereceği konser hem de büyüleyici bulduğu coğrafyada vakit geçireceği için oldukça heyecanlı. Müzisyenin bir diğer heyecanı ise uzunca bir süredir merak ettiği gerçek bir Türk hamamını deneyimleyecek olması...

Nasıl ki “Müzik hakkında yazmak, mimari hakkında dans etmek gibidir” demişler, onun için de tanımlar bazen öznel olduğu için yanıltıcı olabiliyor ve her zaman müziğiyle konuşmayı tercih ediyor Tape ve bu sebeple de “müzik tarzımı anlatmak benim için zor” diyor. Türkiye’deki takipçilerinin müziğine yaklaşımını da hayli merak eden Tape, farklı ülkelerde müzikseverlerle buluşuyor olmanın, farklı insanları ve alanları tanıma fırsatı yaratması açısından çok özel olduğunu da düşünüyor. Bu deneyimlerin merakını sürekli beslediğini ifade eden müzisyen, “Her işin mutlaka bir aydınlık ve karanlık tarafı vardır, ama hayattaki her şey gibi deneyiminizi bir sonraki düzeyde geliştirmek için iyi ve kötü dalgalarda nasıl sörf yapacağınızı öğrenmeniz gerekir” diyor.

MÜZİĞİN PEŞİNDE BİR HAYAT

Kariyerinin zirvesinde olan DJ en büyük arzusunun, her zaman kendi müziğini yapmak ve insanlara ulaştırmak olduğunu dile getirirken “DJ olmak tam olarak hayalim değildi. Kariyerimin başında odak noktam, kendi başıma veya gruplardaki diğer müzisyenlerle müzik yapmaktı. Birdenbire DJ olmaya karar vermedim” diyor. Çünkü o da müzisyenliğin veya DJ’liğin hâlâ gerçek bir iş olarak kabul edilmediği bir coğrafyada, Şili’de hayallerini büyütenlerden. Bu yüzden “Bu mesleği yapmak istiyorsanız, kiranızı ödemek için başka bir işte çalışmanız gerekiyor; hatta bir yerden sonra da yapmak istediğiniz şeyden uzaklaşıyorsunuz” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor; “Bu zorluklar beni ülkeyi terk etmeye ve sanatsal üretimim üzerinde çalışma içgüdümü takip etmeye itti. Verdiğim en iyi kararlardan biriydi, ama kolay olmadı. Ardımda bıraktığım ailem ve arkadaşlarım her zaman kalbimde büyük bir hüzün olarak kalacak. Ama yeni müzik keşfetme ve toplama tutkum, ayrıca müziğin yaratabileceği duygularla oynama isteğim tarafından desteklenen organik bir evrim oldu.”

BENLİĞİNİZLE YÜZLEŞİN

Kendini geliştirmek isteyen genç DJ’ler için şarkıyı ve ritmi oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili de önerilerde bulunan Tape, “Ben iki önemli şeyin olduğuna inanıyorum. Birincisi; yaratıcı, vizyon sahibi ve becerikli olmak. Özellikle müzikte yaratıcılığı bir sanatçı kimliğine dönüştürmek için notalar, tonlar, armonikler ve çalışma hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Bunu her iki şekilde de okuyabilirsiniz, ritim ile ilgili tekniği biliyor olabilirsiniz, ama ilginç olmayan bir şey üretirsiniz. Birçok yaratıcı fikriniz olabilir ama bunları ifade edemezsiniz. Kimliğinizi bulmak önemlidir ve bu zor kısımdır. Çünkü gerçek benliğinize karşı çok dürüst olmayı gerektirir” diyor.

YENİ TEKLİ YOLDA

DJ’liğin yanı sıra teklileri de olan müzisyenin bir sonraki teklisi yolda; “Planet Trip”in Ordinary Dreams VOL2’sinde yakında çıkacak olan “International Loki” olacak.