Erdoğan'ı taklit eden gençten 'müzik yasağı' göndermesi: 'Bu yasaklarla başımız dertte'

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit eden sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, yeni videosunda bu kez müzik yasağının bir saat uzatılmasını konu etti.

Nahya’nın videosunda Erdoğan’ın dinlediği müzik yayını aniden kesilince “Ne oldu?” diye sorması ve yardımcısının yasak kararını hatırlatması yer aldı. Evde olduklarını söyleyen Erdoğan’a yardımcısı son olarak “Efendim, evde de Emine Hanım yasak koydu” cevabını verdi.

Fenomen, videoda Erdoğan'ın müzik dinlerken bir anda kesilmesine "Bu yasaklarla başımız dertte" diyerek tepki gösterdiği anları canlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Pandemi 'gerekçesi' ile dışarıda müzik yapma yasağı saat 24.00’e kadar sürmüş, geçen günlerde ise saat 01.00’e çekilmişti. Birçok kişi pandemi yasaklarının kaldırılmasına rağmen müzik yasağının devam etmesine tepki göstermiş, sanatçıların çağrısı yine yanıtsız kalmıştı.