Bakan Ersoy'dan bir garip müzik yasağı yorumu: Yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması bencil ve sinsice

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 22:09

Geçtiğimiz ay Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararları duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 ile ilgili getirilen birçok zorunluluğun kaldırıldığını ancak Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek gece 24.00’dan sonra uygulanan canlı müzik yasağının devam edeceğini açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Siyasilerden sanatçılara kadar söz konusu karara tepkiler sürerken İçişleri Bakanlığı, müzik yasağına ilişkin yeni açıklama yayınlamıştı. Bakanlık, “Müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı” açıklamasını yapmıştı. Ardından, müzik yasağının başlangıcının 1.00'e uzatılmasına siyasilerden sanatçılara, geniş bir kesimin tepkisine yol açmıştı.

BAKAN ERSOY'DAN BİR GARİP MÜZİK KISITLAMASI YORUMU



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HaberTürk yayınında Serap Belet, Kübra Par ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.



Ersoy, Covid-19 kısıtlamarı kapsamında getirilen ve kaldırılması yerine 01.00'e çekilen müzik yasağıyla ilgili olarak, "Kültür ve Turizm Bakanı olması vasfıyla tabii ki normalleşme taraftarıyım. Bu hükümetin de görüşü. Ancak ihtiyaçlara devlet aklıyla yaklaştığınızda sadece bir kesimin değil bütün kesimlerin haklarını gözetmeniz lazım" dedi.

Ersoy, "Ses kirliliğiyle mücadele anlamında bazı şeyleri belirtmek istiyorum. Ana sıkıntı da burada başlıyor. Ses kirliliğinden turistler otelleri terk ettiği için otellerin kapatılma kararı alındı. Ses gece 2'ye kadar 3'e kadar sınırsız şekilde devam ediyor. İnsanlar otelleri terk etmeye başlıyor. Müziği ile öne çıkan Yunanistan'ın Mikonos adasında bile saat 00.00'dan sonra müzik yayını kesiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bunun yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması bencil ve bir o kadar sinsice" diyerek sözlerine devam eden Ersoy şöyle devam etti:

"BU İŞİN TEKNOLOJİSİ VAR"



Bu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil. Ortak mutabakat ile çözüm bulunulması gereken bir konu. Pandemide hızlı bir şekilde güvenli sertifikasyon programını başlattık. Herkes uyum sağladı ve başarıyla pandemi sürecini yürüttük. En az hasarla çıktık. Bugün gastronomi zirvesi vardı. Orada arkadaşlara da söyledim. Güvenli turizm sertifikasyon programında olduğu gibi yine aynı şekilde sesi ve ses kirliliğini yönetebileceğimiz bir mutabakatta, sertifikasyonda uzlaşabilirsek aldığımız kararlarla yönetebiliriz. Önemli olan bütün herkesin mutabakatını sağlayarak, başkalarının da haklarını koruyarak. Fazıl Say çok açık bir şekilde 'Ben konserlerimi yapmayacağım' diyor. Pandemiden önce otelimi satacağım diyen çok kişi olmuştu. Sektörün önemli kişiler, bu işin ekonomisini yöneten kişilerle mutabakat yapılır. Bu işin teknolojisi var. Belli bir saatten sonra içeri girilmek kaydıyla bu desibel yönetilebilir.

"BENCE ARTIK NİYET DE OLUŞTU. BUNU BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE ÇÖZERİZ"

