Son Dakika: Müzik yayın saati uzatıldı

10 Mayıs 2022 Salı, 19:11

Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı.Yasak ilk olarak salgının başlarında 30 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan 8556 sayılı genelge ile lokanta, restoran, dernek lokalleri ve çay bahçeleri gibi mekanlarda getirilmişti.

Bu genelgeyi 2 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 8591 sayılı genelge ile 21 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 21153 sayılı genelge takip etmiş ve canlı müzik yasağı yinelenmişti. Müzik yasağının sektör emekçileri ve geniş kesimlerce tepkiye neden olmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. Genelgede "Pandemi sürecinde saat 00.00'da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı" denildi.

1 SAAT İLERİ ALINABİLDİ

Geçtiğimiz ay Bilim Kurulu toplantısının ardından salgına karşı alınan yeni kararları duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 ile ilgili getirilen birçok zorunluluğun kaldırıldığını ancak Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek gece 24.00’dan sonra uygulanan canlı müzik yasağının devam edeceğini açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Siyasilerden sanatçılara kadar söz konusu karara tepkiler sürerken İçişleri Bakanlığı, müzik yasağına ilişkin yeni açıklama yayınladı. Bakanlık, “Müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: