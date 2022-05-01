Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
ANADOLU’NUN KAYIP ŞARKILARI
Anadolu’nun Kayıp Şarkıları belgeseli, müziklerinin, Türkiye'nin önemli müzisyenleri tarafından görüntülerle eş zamanlı yorumuyla 30 Nisan'da CRR’de.
CHILL-OUT FESTİVAL 17. YILINDA
Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Chill-Out Festival, “Yeryu¨zu¨ndeki Cennet” mottosu ile yola c¸ıkıyor. Bu yıl Stavroz, DJ Romare, Christian Löffler, Madmotor Miquel, DJ ve prodüktör Der Jade ve Can Tanca / Serkan Eles / Hiss-i Elektro’nun konuk olduğu festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club’da...
BİNEALDE TÜRKİYE PAVYONU AÇILDI
Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi açıldı. Bienalde Türkiye Pavyonu’nun da aralarında bulunduğu 81 ülkenin sergileri yer alacak. Kavramsal sanatın öncü isimlerinden Füsun Onur’un insanların gezegende yarattığı tahribata karşı birleşen bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlattığı ‘Evvel zaman içinde…’ isimli yeni eseri 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
TİMSAH ATEŞİ
Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla, çalkantılı hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer alan oyun, 12 Mayıs’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde!
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