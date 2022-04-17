Kültür Rotası

17 Nisan 2022 Pazar, 13:00

PİYANO RESİTALİ

Müzik dünyasında, özellikle son dönemde ismini sıkça duyuran genç piyanist Dengin Ceyhan, S. Rachmaninoff, E. Satie, S. Prokofiev, J. Rodrigo gibi ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan geniş bir repertuar ile 20 Nisan Çarşamba günü Tiyatro Pera Sahnesi'nde yer alacak.



BAHARI DANSLARLA KARŞILAMAK

BİFO, iki yıldız konuğu ve danslarla bezenmiş bir programla sanatseverlerle buluşuyor. Z. Kodály, É. Lalo ve S.Rachmaninov’un yapıtlarından oluşan programda orkestrayı, Innsbruck Tirol Senfoni Orkestrası’nın daimi şefi olan Kerem Hasan yönetecek. Gecenin solisti ise Daniel Müller-Schott. Etkinlik, 28 Nisan Perşembe Zorlu PSM’de.



"YEMİN ETMEDİM Kİ"



Başak Kaptan, Elif Öner, Evren Erlevent, Evrim Kavcar, Kıymet Daştan ve Sevgi Aka'nın hazırladığı, "Yemin Etmedim ki" sergisi hattat ve mücellit üstadı Emin Barın’ın bir belgeselde yer alan sözlerinden yola çıkarak gelenekle çağdaş arasındaki bağı vurguluyor. Sergi, 4 Haziran’a kadar Barın Han’da.



PETER PAN VE VAROLMAYAN ÜLKE



Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun 50. yılına özel olarak Zorlu PSM işbirliğiyle tiyatro sahnelerine kazandırılan Peter Pan ve Varolmayan Ülke, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyer yapıyor. Başrollerini Yağız Can Konyalı, Elif Gülalp, Sami Levi ve Su Sonia Herring’in paylaştığı oyun, 23 Nisan’da Zorlu PSM’de!



ÇOCUK FESTİVALİ



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılında çocukları AKM’de özel bir program bekliyor. Tüm hafta boyunca her yerini boyayabildikleri kocaman bir boyama evi, etkileşimli bir akvaryum, yürüdükçe sesler çıkaran dev bir piyano, konserler, danslar, tiyatrolar, filmler, resimler 18-23 Nisan arasında çocuklarla buluşacak.

