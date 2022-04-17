Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
PİYANO RESİTALİ
Müzik dünyasında, özellikle son dönemde ismini
sıkça duyuran genç piyanist Dengin Ceyhan, S. Rachmaninoff, E.
Satie, S. Prokofiev, J. Rodrigo gibi ünlü bestecilerin eserlerinden
oluşan geniş bir repertuar ile 20 Nisan Çarşamba günü Tiyatro
Pera Sahnesi'nde yer alacak.
BAHARI DANSLARLA KARŞILAMAK
BİFO, iki yıldız konuğu ve danslarla
bezenmiş bir programla sanatseverlerle buluşuyor. Z. Kodály, É.
Lalo ve S.Rachmaninov’un yapıtlarından oluşan programda
orkestrayı, Innsbruck Tirol Senfoni Orkestrası’nın daimi şefi
olan Kerem Hasan yönetecek. Gecenin solisti ise Daniel
Müller-Schott. Etkinlik, 28 Nisan Perşembe Zorlu PSM’de.
"YEMİN
ETMEDİM Kİ"
Başak Kaptan, Elif Öner, Evren Erlevent,
Evrim Kavcar, Kıymet Daştan ve Sevgi Aka'nın hazırladığı,
"Yemin Etmedim ki" sergisi hattat ve mücellit üstadı
Emin Barın’ın bir belgeselde yer alan sözlerinden yola çıkarak
gelenekle çağdaş arasındaki bağı vurguluyor. Sergi, 4 Haziran’a
kadar Barın Han’da.
PETER PAN VE VAROLMAYAN ÜLKE
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Çocuk Tiyatrosu’nun 50. yılına özel olarak Zorlu PSM
işbirliğiyle tiyatro sahnelerine kazandırılan Peter Pan ve
Varolmayan Ülke, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
prömiyer yapıyor. Başrollerini Yağız Can Konyalı, Elif Gülalp,
Sami Levi ve Su Sonia Herring’in paylaştığı oyun, 23 Nisan’da
Zorlu PSM’de!
ÇOCUK FESTİVALİ
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılında çocukları AKM’de
özel bir program bekliyor. Tüm hafta boyunca her yerini
boyayabildikleri kocaman bir boyama evi, etkileşimli bir akvaryum,
yürüdükçe sesler çıkaran dev bir piyano, konserler, danslar,
tiyatrolar, filmler, resimler 18-23 Nisan arasında çocuklarla
buluşacak.
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