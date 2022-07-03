Kültür Rotası

03 Temmuz 2022 Pazar, 13:00

MOZART’IN BÜYÜK ESERİ AKM’DE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği W. Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası, klasik haline sadık kalınarak farklı bir reji ile “Uluslararası İstanbul Opera Festivali”nde 30 Temmuz’da AKM’de sahnelenecek. Orkestrasını Zdravko Lazarov’un yönettiği eserin koreografisiyse ünlü balet Tan Sağtürk imzalı.

AÇIKHAVADA SİNEMA GÜNLERİ

Yeniden Sinematek yaz sezonu kapsamında birçok yapım İzmirli sinemaseverlerle buluşuyor. Nomadland, Marie Antoinette, Körkütük gibi filmlerin yer aldığı yaz sezonu gösterimi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Merkezi’nde 31 Ağustos’a kadar sürecek. Katılım ücretsiz.

STEVE MCCURRY’NİN DEKLANŞÖRÜNDEN

Günümüzün en iyi görsel sanatçılarından, 1985’te National Geographic Dergisi'nde "Afgan Kızı" başlığıyla yayımladığı fotoğrafla tanınan Steve McCurry, Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Steve McCurry "Photographer" isimli sergiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının dünyanın farklı yerlerinde çektiği, en çok bilinen 47 çalışmasının bir arada olduğu sergi 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

SASHA

Elektronik müziğin önemli isimlerinden olan, modern dans müziğine yön verenlerin başında gelen DJ SASHA, Jemiyet sunumu ile 7 Temmuz’da Klein Phönix Park'ta. SASHA öncesi kabine Yunus Güvenen ve Yunus Kasarcı'nın geçeceği gecenin kapanışını ise FG 93.8'ten BeeGee yapacak.