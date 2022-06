Kültür Rotası

26 Haziran 2022 Pazar, 14:19

BÜYÜLEYİCİ BİR YAPIT

Görkemli prodüksiyonlarıyla tanınan Zürih Balesi, Oslo, Hong Kong ve Moskova gibi şehirlerin ardından şimdi İstanbul’da. Topluluğun sanat direktörlüğünü üstlenen Christian Spuck’un uyarladığı “Anna Karenina”da Tolstoy’un unutulmaz karakterlerinin büyüleyici koreografik imgelere dönüştüğü gösteri 27-28 Haziran’da Zorlu PSM’de.

“MİTLER VE HAYALLER”

Çıkış noktası ekolojik kaygılar olan ve Billur Tansel’in küratörlüğünde hazırlanan “Mitler ve Hayaller” sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Ekolojik hatırlatmaları temel alan, birbirini destekler nitelikteki çalışmaların karşılıklı konuk edildiği sergilerde, Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi Elgiz Müzesi’nde, Elgiz Koleksiyonu’ndan derlenen “Mitler ve Hayaller” sergisi ise Arkas Sanat Merkezi’nde 31 Temmuz’a kadar görülebilir.

“KELEBEK KANATLARINDA BİR HAYAT”

Afiş ve grafik sanatının önemli isimlerinden Mengü Ertel’in eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergide yer alan Mengü Ertel afişleri İMOGA Koleksiyonu’ndan seçildi. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Fatma Tekinalp Sanat Galerisi’ndeki sergi 15 Temmuz’a kadar görülebilir.

TOM ODELL İSTANBUL’DA

İngiliz şarkıcı Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında “Enter The Music” festivali için İstanbul’da sahne alacak. Odell konseri öncesinde; Kıvılcım Ural, Away Days, Can Ozan ve Cem Adrian gibi isimlerin de sahnede olacağı düşünülürse 1 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverleri duygu yüklü bir yaz akşamı bekliyor.