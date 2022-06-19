Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
'ÇOCUK KALBİ' ŞİMDİ SAHNEDE
Edmondo de Amicis’in “Çocuk Kalbi” kitabını uyarlayıp oyunlaştıran Kumbara Çocuk Tiyatrosu, Türkiye’de ilk kez “Çocuk Kalbi” tiyatro oyununu 25 Haziran CSO Ada’da yaz sezonu çocuk etkinlikleri kapsamında sahneleyecek.
RODİN ANTALYA’ DA
Modern heykelin öncüsü olarak bilinen dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in eserleri “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin-Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli, aralarında Öpücük, Sonsuz Bahar, Eve gibi ikonik yapıtların da yer aldığı sergi, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar Antalya Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
BİFO İLE BİR PRÖMİYER: TAN DUN
Dünyaca ünlü şef ve besteci Tan Dun 22 Haziran akşamı İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. AKM’de gerçekleştirilecek konserde Dun’un yöneteceği BİFO’ya solistler Daniel Hope (keman) ve Alexey Botvinov (piyano) eşlik edecek. Dun’un, geçen yıl dünya prömiyeri yapılan İkili Konçerto’su bu defa BİFO ile birlikte seslendirilecek.
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