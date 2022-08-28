Kültür Rotası
Cumhuriyet Pazar, sizler için en güzel kültür sanat etkinliklerini derledi. İşte bu haftanın 'Kültür Rotası'...
PASTEL-KADİFE DUYGULARIN SESİ
Türkçe sözlü hafif pop müziğinin, Indie ve Rock biçimleriyle birlikte harmanlandığı ve müziğini “Pastel kadife duyguların bir şarkı dili arayışı” olarak adlandıran Cihan Mürtezaoğlu, sevilen şarkılarını 3 Eylül akşamı Zorlu PSM Vestel Amfi’de seslendirecek.
YAZ KARMASI
Biriz Art Project’in ev sahipliğini yaptığı, “Yaz Karması” adlı koleksiyon sergisi, Türk resim ve heykel sanatının 32 usta sanatçısının 40 adet eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Devrim Erbil, Fikret Mualla, İbrahim Balaban, İlhan Koman, Neş’e Erdok, Nuri İyem sergide yer alan sanatçılardan bazıları. Küratörlüğünü sanat tarihçisi Mert Yüksel‘in üstlendiği sergi 10 Eylül’e kadar görülebilir.
17. İSTANBUL
BİENALİ
Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali farklı disiplinde 500’ün üzerinde katılımcının projelerini bir araya getirecek. Etkinlik, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’ndaki 12 sergi mekânının yanı sıra, kentin farklı mekanlaırnda izleyiciyle buluşacak. Koç Holding desteğiyle ücretsiz olarak gezilebilecek Bienal, ayrıca 13-16 Eylül tarihleri arasında ön izleme günlerinde takip edilebilir.
HALSEY İLK KEZ KÜÇÜKÇİFTLİK PARK’TA
ABD’li dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey, 2022 yaz turnesi için hazırladığı özel bir şovla Türk hayranlarıyla buluşacak. Özellikle Z kuşağının yakından takip ettiği, enerjisi ve performansıyla dikkat çeken Halsey’in ilk Türkiye konseri 3 Eylül Cumartesi KüçükÇiftlik Park’ta.
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